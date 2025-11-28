メ～テレ（名古屋テレビ）

山間地域での「買い物」の救世主となるのでしょうか。愛知県新城市で、物流拠点から自宅までの配送「ラストワンマイル」にドローンを活用する取り組みが始まっています。

「もう作手にはここ(スーパー)とコンビニしかない。個人の店はほとんど閉めている」（70代）

「年になると返納を考えるからね、自分で運転できなくなったら困るものね」（70代）

新城市作手地区では、人口が減る中、買い物をする場所は少なく、住民は車を運転できなくなった時のことを心配しています。

そこで”救世主”と期待されているのが…。

「田舎で年寄りばかりの集落になればなるほどドローンがあるのはありがたいこと」（70代）

山間部で希望の光となっているのがドローン配送です。

「新城市のスーパーの一角にできたのがドローンの物流拠点。実証実験は2台態勢で実施します」（井上裕衣記者）

新しいサービスの仕組みはこうです。まず、住民から注文の入った食料品や日用品が物流拠点「ドローンデポ」までトラックで届きます。

そこで仕分けがされ、トラックで配送しやすい地域にはトラックで、配送の効率がよくない地域にはドローンで届けると言います。

注文はLINEから。1袋130円のタマネギや1リットルで269円の牛乳など、およそ100アイテムをカタログから選ぶことができます。

今回は名古屋市に本社のある「プロドローン」が、配送用に特化して作った新型ドローンも使いながら、さらにデータを集めたいとしています。

「中山間地では都市同様のサービスが受益できるようドローンを活用したい」（戸谷俊介社長）

ドローン出発！

「まもなく出発するドローン。配送するのは新城市内ですが、実は山梨県から遠隔操作されるということです」（井上裕衣記者）

午後1時半、お菓子などおよそ1.5キロの荷物を抱えたドローンが、およそ5.6キロメートル離れた、50世帯ほどが暮らす集落へ飛び立ちました。

山を越えて飛ぶドローン。所要時間およそ13分の航路です。

取材班もドローンが向かった集落に車で移動します。

曲がりくねった山道。車ではおよそ25分の道のりです。

配送先の集落では、ドローンが滑らかに着地。

荷物を受け取った人は―。

「大雨が降ると、土砂災害で通行止めで孤立してしまう。ドローンで食料品や衣料品など運んでもらうと大変助かる」（荷物を受け取った人）

愛知県は、来月半ばまで山間地での「ドローン配送」を1日複数回実施する予定で、来年度の実用化を目指したいとしています。