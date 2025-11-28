２８日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比８７．０４ポイント（０．３４％）安の２５８５８．８９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３４．６９ポイント（０．３８％）安の９１３０．１８ポイントと５日ぶりに反落した。売買代金は１４６２億４００万香港ドル（約２兆９３７２億円）に縮小している（２７日は２０４７億２８１０万香港ドル）。

中国景気指標の発表を前に、買いが手控えられる流れ。中国では３０日、国家統計局が１１月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩを公表する。最新の市場コンセンサスでは、製造業ＰＭＩが４９．３（１０月は４９．０）、非製造業ＰＭＩが５０．０（５０．１）で着地する見通し。製造業ＰＭＩは前月から上向くとの予想だが、依然として景況判断の境目となる５０を下回ることとなる。また、前日（２７日）に国家統計局が報告した１０月の工業企業利益は前年同月比で５．５％減少。９月の２１．６％増から一転し、マイナス成長に沈んだ。

ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が強まっている。２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議は、１２月中旬ごろに開催される見通しだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬品受託研究開発製造機関（ＣＲＤＭＯ）の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が３．８％安、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が３．３％安、ミネラルウォーター中国最大手の農夫山泉（９６３３／ＨＫ）が３．２％安と下げが目立った。

セクター別では、保険が安い。中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が３．０％、中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が１．７％ずつ下落した。香港高層集合住宅の大規模火災を受けて、損保などは保険金の支払いが巨額になると警戒されている。

医薬セクターもさえない。無錫薬明康徳のほか、信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が２．２％安、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が２．０％安、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が１．８％安、永泰生物製薬（６９７８／ＨＫ）が１．６％安で引けた。

半面、ロボット関連の銘柄は逆行高。深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が９．７％、寧波均勝電子（６９９／ＨＫ）が５．５％、黒芝麻智能国際ＨＤ（２５３３／ＨＫ）が５．４％、深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が３．８％ずつ上昇した。ロボット産業の安定的な発展が期待される。中国当局は人型ロボット（ヒューマノイドロボット）産業の発展を支援する一方で、無秩序な市場参入を抑制する方針を示した。深セン市優必選科技に関しては、人型ロボットの大口受注が続いていることも支援材料となっている。そのほか、自動車メーカーの広州汽車集団（２２３８／ＨＫ）が１６．６％高。同社は先ごろ、２０２７年に人型ロボットの量産を開始するとの計画を明らかにした。

技術がロボットにも転用しやすい自動運転やライダー（ＬｉＤＡＲ）などの銘柄も物色される。知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が７．１％高、深セン佑駕創新科技（２４３１／ＨＫ）が３．２％高、文遠知行（８００／ＨＫ）が２．０％高、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が４．９％高、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が２．９％高と値を上げた。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３４％高の３８８８．６０ポイントで取引を終了した。自動車が高い。ハイテク、インフラ関連、素材、運輸、消費関連、不動産なども買われた。半面、銀行は安い。エネルギー、医薬、公益、保険も売られた。

