お金持ちが多そうだと思う「つくばエクスプレスの駅」ランキング！ 2位「秋葉原」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
つくばエクスプレス沿線には、便利さだけでなく個性豊かな街並みや独自の魅力が息づく駅が点在しています。日常をもっと心地よくしてくれる理想の駅は、どこにあるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月14〜17日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お金持ちが多そうだと思うつくばエクスプレスの駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「お金持ちが多そうだと思う」つくばエクスプレスの駅ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「あまり住む街のイメージはないが住んでるならお金持ちの人だと思う」（30代女性／千葉県）、「開発が進んだ高級住宅街や大型マンションが多く、教育施設や商業施設も整っていて、比較的裕福な層が住んでいる印象があるから」（30代女性／東京都）、「つくばエクスプレスの駅の中で、一番家賃相場が高そうだから」（30代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
回答者からは「歴史的な文化や老舗店が多く、観光地として人気が高いため、資産に余裕のある人が訪れたり住んだりしていそうに感じます」（20代女性／三重県）、「観光名所で地価が上がっていそうだから」（30代女性／神奈川県）、「地主の方々が昔から住んでいるイメージがある」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：秋葉原／54票東京都千代田区にある秋葉原駅は、都心の一等地であり、IT企業や大規模な商業施設が集積する駅。富裕層が多く住んでいるというイメージよりも、高収入なビジネスパーソンやIT関連の経営者が集まりそうだというイメージが、「お金持ちが多そう」という評価に繋がったと考えられます。
1位：浅草／64票東京都台東区にある浅草駅は、歴史ある寺社や問屋街など、古い商業の中心地としての歴史を持ちます。近年はタワーマンションの建設も進んでいますが、伝統的に財を成した旧家や老舗の店主など、由緒ある「お金持ち」が多いというイメージが強く、「お金持ちが多そうだ」という評価で1位となりました。
