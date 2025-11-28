『スーパーマリオ』一番くじが登場！ “おしゃべりぬいぐるみ”などワクワク楽しいグッズを展開
『スーパーマリオ』を題材にした「一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ＆フレンズ」が、11月28日（金）から、全国の「セブンイレブン」や「イトーヨーカドー」、「Nintendo TOKYO」などで順次発売される。
【写真】ちょこんと座ったキノピオがかわいい！ ティッシュケースなど景品一覧
■ラストワン賞はヨッシーのぬいぐるみ
今回発売される「一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ＆フレンズ」は、『スーパーマリオ』のキャラクターたちをデザインしたグッズがそろう、全7等級24種＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞には「マリオのおしゃべりぬいぐるみ withスーパースター」が登場。マリオのお腹を押すと「Mamma mia！」や「Here we go！」などおなじみのセリフ5種類をランダムにしゃべり、加えてマリオが無敵になるあの音楽も収録されている。
また、キノピオがちょこんと座った姿がかわいいB賞の「キノピオのティッシュケース」や、土管を模した収納ポケットからマリオ＆フレンズが飛び出すC賞の「収納ポケット付きブランケット」といった、毎日がワクワク楽しくなるアイテムが並ぶ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には「ヨッシーのぬいぐるみ withヨッシーのタマゴ」が提供されるほか、豪華な「マリオ＆ヨッシーぬいぐるみセット」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
