È±¤Ë¼«¤é¥Ï¥µ¥ß¤ò¡Ä
¡¡»ñÀ¸Æ²¤ÎCM¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢70Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÖËìÇíÎ¥¤Î¼ê½Ñ¤ÈÇòÆâ¾ã¤Î¼ê½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈYouTube¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¿¿¹Ô»û·¯»Þ(66)¡£¹õ¤¤¥Ø¥Ó¡¼¥·¥ë¥¯¥µ¥Æ¥ó¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢ºÇ¿·Æ°²è¡Ö¤¤é¤á¤¯¥Ä¥äÈ±¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡ÊÀ÷¤á¤Ê¤·¹õÈ±66ºÐ¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¡£ÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤Î¹ðÇò°Ê³°¤Ë¤â¡¢60Âå¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¹õÈ±¤òÊÝ¤ÄÊýË¡¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°Û¼¡¸µ²á¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÇòÈ±Ìµ¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÈ±¤Î±ð¤ÈÃÆÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÈ±À÷¤á¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÉáÃÊ¤Î¥±¥¢¤â¤´¼«Ê¬¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡ÖÌÜ¤Î·ò¹¯¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤ªÌÜ¤Î¼ê½Ñ¡ÄÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÇòÆâ¾ã¤Ç¤â¤¢¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÉþ¤òË¥¤¨¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿¹Ô»û¤Ï1976Ç¯¡¢»ñÀ¸Æ²¤Î½©¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¤æ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤Ê¤¶¤·¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£