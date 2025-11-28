西武は28日、DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使した桑原将志外野手と入団合意に至ったと正式に発表した。

広池球団本部長は「特に打撃や走塁といった攻撃面で優れた数値を残しており、チームに大きく貢献してくれる選手だと考えています。さらに、勝利への執念を常に前面に押し出してプレーする姿勢も魅力のひとつです。その存在が、チーム内に良い刺激をもたらし、競争意識を一段と高めてくれると思っています」と球団を通じてコメントして期待を寄せた。

俊足巧打の右打者の桑原は京都・福知山成美高からドラフト4位で2012年に入団。広い守備範囲を誇り球際にも強い守りも持ち味で17、23年には「三井ゴールデン・グラブ賞」にも輝いた。

昨年のソフトバンクとの日本シリーズでは5試合連続打点の新記録を樹立。最高殊勲選手（MVP）にも選ばれ、DeNAの26年ぶりの日本一にも貢献した。

今季は出場106試合で打率2割8分4厘、6本塁打、27打点。通算1239試合で打率2割6分7厘、74本塁打、322打点。