ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が28日、みずほペイペイドームで契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸5億5千万円プラス出来高払いでサインした（金額は推定）。来年3月に控えるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場についても「前回出させてもらってすごい景色見られた。そういうところでプレーしたいと思うのは野球選手としては当然かなと思う」と前向きな姿勢を示した。

世界一に輝いた2023年の前回大会にはソフトバンクから甲斐拓也、近藤健介、周東佑京、牧原大成の4選手が出場。来春の大会にも故障明けの近藤をはじめ有力候補選手が在籍する。

小久保裕紀監督は「来年2026年の3月にはWBCが開催されます。大谷翔平選手も参加を表明しました。侍ジャパンのために、最高の日本代表をつくれるようサポートしていきたいと思います」と26日のNPアワーズでスピーチ。三笠杉彦GMも「日本代表が強くて、WBCでまた世界一になるのは日本プロ野球にとって大事なことだと思っています」と話し、全面協力していく考えだ。

来年2月には侍ジャパンとソフトバンクの壮行試合も宮崎で2試合が予定されている。