吉瀬美智子、長女の“神対応”に感動 アンチに対するまさかの“返答”に「娘さんナイス！」「なんなく撃破ですね！」
俳優の吉瀬美智子（50）が28日、自身のインスタグラムを更新し、長女との心温まるエピソードを明かした。
【写真】長女から贈られたというお花のギフトを紹介した吉瀬美智子
吉瀬は、SNSでのアンチコメントに絡む話題について長女に相談した際のやり取りを紹介。「私『アンチコメントで傷つくことがあったらごめんね』」と気遣ったところ、長女から返ってきたのはまさかの“前向きすぎる”ひと言。
娘は、「その人たちはママのために1分でも時間を使ってくれてるんだから、ありがとうだよ」と答えたといい、吉瀬はその言葉に「優しさに救われた〜大人だなぁ」と感嘆。母として胸を打たれた様子をつづった。
投稿では、長女から贈られたというお花のギフトも紹介。温かい母娘の絆が伝わる内容に、ファンからも「お嬢さん…大人…」「めちゃくちゃ素敵な言葉ですね」「アンチコメントなんなく撃破ですね！娘さんナイス！」「めちゃくちゃ素敵な言葉ですね」などのコメントが寄せられている。
