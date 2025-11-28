女優の北川景子（39）が、27日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜後10・00）にゲスト出演し、出演番組にまつわる悔し泣きの思い出を明かした。

番組では、「嵐」櫻井翔（43）と2人ロケへ。幻グルメなど、レアものを探して都内各地を巡った。映画化もされたドラマ「謎解きはディナーのあとで」で、お嬢様と執事役で共演しているが、2人きりでのロケは10年ぶりという。

櫻井からは、「番組対抗みたいなのでさ、優勝できなくて悔し泣きしたって聞いたことがあるんだけど」と裏話を暴露された。北川は恥ずかしそうに両手で顔を押さえながら、「家に帰ってから泣いた。その場では泣かなかった。我慢した」と答えた。

「悔しかった。めちゃくちゃ悔しかった」。スタッフの分も含めた高級焼肉弁当がかかったドラマ対抗の番組で、北川のチームは優勝を逃し、弁当にはありつけなかったという。

「凄い悲しかった。けど我慢して、凄いですねえ〜みたいな感じで。それで家に帰って、泣いてたら、夫が帰ってきた」と笑わせた。櫻井からは「まだその流れで、収録中に泣く方が分かる。そこで我慢して、家で泣く方がガチじゃん」といじられていた。

帰宅して、涙している自分を見たDAIGOの反応も明かした。「“どうしたの？”って。でもいきさつを話したら、“そのくらいの気持ちで俺もやっぱやらなきゃダメだな”って」。予想外のピュアな反応に、スタジオは爆笑に包まれていた。