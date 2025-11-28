「こんな光景見たことない」一面水につかった道路…東南アジア各地で洪水 インドネシア大雨で61人死亡 犠牲者さらに増える可能性
濁流にのみ込まれた街。
住民が見つめる先には、押し流された車が折り重なるようにして止まっていました。
この映像が撮影されたのは、豪雨による大規模な洪水と土砂崩れに見舞われたインドネシア。
また、土砂崩れの瞬間をカメラが捉えていました。
激しい音を立てながら目の前に迫りくる土砂は、木々や家屋をなぎ倒しながら一瞬にして街をのみ込みました。
濁流にのみ込まれた街に住む女性は、「最悪です。人生でこんな光景は見たことがありません」と話しました。
地元当局によりますと、インドネシアではこれまでに少なくとも61人が死亡。
100人の行方が分かっていません。
死者がさらに増えるのではないかと懸念されています。
さらに、タイでも豪雨による大規模な洪水が発生し、壊滅的な被害が出ています。
タイ南部のソンクラー県の街の様子では、街は一面水に浸かり、多くの人が水に浸かった道路を行き来していました。
タイ政府は27日、洪水による死者は少なくとも82人になったと発表しました。
さらに、紅茶の名産地として知られるスリランカでも大きな被害が出ています。
こちらも豪雨による洪水に見舞われ、街は一面水に浸かり、各地で土砂崩れが発生するなど被害が相次ぎました。
さらに、洪水によって孤立した地区では、救助隊員がヘリコプターで建物に取り残された人の救助に当たっていました。
スリランカでは、土砂崩れや豪雨による洪水で、これまでに56人が死亡したということです。
東南アジアの各地に被害をもたらした大雨。
一部の地域では、週末にかけて再び大雨になる恐れがあり、注意・警戒が呼びかけられています。