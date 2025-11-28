¶¦»º¡¦»³ÅºÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¡¸µ°Ý¿·£³¿Í¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉÆþ¤ê¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î»³ÅºÂóÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï£²£¸Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£½°±¡²ñÇÉ¡Ö²þ³×¤Î²ñ¡×½°±¡µÄ°÷£³¿Í¤¬¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¡¦ÀÆÌÚÉð»Ö½°±¡µÄ°÷¡¢¼éÅçÀµ½°±¡µÄ°÷¡¢°¤Éô¹°¼ù½°±¡µÄ°÷¤Î£³¿Í¤Ï£¹·î¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢°Ý¿·¤«¤é½üÌ¾½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¼«ÂÎ¤Ï¤â¤È¤â¤È°Ý¿·¤ò½üÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·ë¶É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë²ñÇÉÆþ¤ê¤·¤Æ·ë¶É¤Ï¡¢Æ±¤¸Í¿ÅÞ¤Ç´ù¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡£¤³¤ì°Ý¿·¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¹çÎ®¤µ¤ì¤ë£³¿Í¤ÎÊý¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿´»ý¤Ê¤Î¤«¡¢µ¿Ç°¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»³Åº»á¤ÏÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¢°Ý¿·¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÏÆ±²ñ£³¿Í¤¬²ñÇÉÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½°µÄ±¡¤Ç£²£³£³µÄÀÊ¥®¥ê¥®¥ê²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»²µÄ±¡¤Ï¤Þ¤À²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¤ß¤ì¤Ð½°µÄ±¡¤Î°ÂÄê²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÂÖÅÙÉ½ÌÀ¤òÊÑ¤¨¤ëÊý¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ï¤Þ¤Ì¤¬¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤í¤¦¤¸¤Æ²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â½°»²¤Ç¤Î¾õ¶·¤Î°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢²þ³×¤Î²ñ¤È¤Î¹çÎ®¤òÆÀ¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆÈ×ÀÐ¤ÊÂÎÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ø¤³¤ì¤Ç¿ô¤ÎÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â²¡¤·ÀÚ¤ì¤ë¾õ¶·¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³Åº¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
