¾®äØÀéË¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î²ñ¸«¤Ç»ýÏÀ¡Ö£±£°£°¡ó¤Ï¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®äØÀéË¤¬£²£¸Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï£¶·î¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¡£¤½¤Î²áÄø¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÊ¬Â¦¤Î»×¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢£²£¶Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢²¿¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¾®é®¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦°ìÊó¤È¤«¡¢ÀÎ¤ª¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡ÊµÈËÜ¿·´î·à¡Ë¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤Ë¡Ø¤¢¤¤¤Ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢°ìÈ¯¤Ç¿®¤¸¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö°ìÈ¯¤Î°ìÊó¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Î¥Á¥ó¥³¥í¡Ê¥Á¥¯¥ê¡Ë¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¤³¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â£±£°£°¡Ê¡ó¡Ë¿®¤¸¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿·Ê¹¡¢½µ´©»ï¤Î°ìÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹£±£°£°¿®¤¸¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É£±£°£°¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¤·¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¹ñÊ¬¤ÈàÆ±¶È¼Ôá¤È¤·¤Æ¡ÖÈÖÁÈ¤ò¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¶É¤Î¿Í¤¬·è¤á¤¿¤é¤¨¤¨¡£¡Ê¤¿¤À¡Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Æ¤â¡¢Û£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«½ñ¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ£±£°£°¿Í½ñ¤«¤»¤Æ¤â¡¢Á´°÷¤¬À°¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤«¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤¿¤é²¿¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤«¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÆó¼¡Èï³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¢¥«¥ó¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¶»Ãæ¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£