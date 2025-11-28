俳優の佐野岳が２８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。近況を伝えた。

佐野はＴＢＳ系「最強スポーツ男子頂上決戦２０２５冬」（１２月２１日午後６時）の収録で負傷。Ｘでは２０日に「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我をしてしまいました。その後の競技も棄権する事になり、病院で精密検査をし、治療していくことになりました」と報告していた。

この日は文書を投稿。「本当に数多くのご心配の声や、応援のコメントありがとうございます！！とても元気づけられました！」と切り出すと「先日改めて病院に行ってきました。腫れもひいてきていて、順調に回復するとの事でした。今後も医師の指示のもと、しっかりと治していきますね！」と怪我の状態を明かした。

続けて「大好きなスポーツはお預けですけど、もっと大好きなお芝居は出来ますので、ご安心ください！！！現在、撮影中のドラマでも、所属事務所や番組スタッフの方々のご尽力により、状況に応じて進められている所です。本当に感謝しかありません！」と感謝。２９日には「ボートレース福岡」のトークステージに登場予定の佐野は「また、明日にはさっそく福岡でイベントもあります！こんなに早く人前に立てるという事でとても嬉しいです」と告知した。

最後に「とにかくっ！引き続きドラマや映画、、まぁ、あとはドッキリ、、？笑などでまたお会いしましょう！これまでも、止まらず突っ走ってきたように、相も変わらず、ここからも！止まらない、止められない、進み続ける佐野岳の活動を楽しみにしていただけると嬉しいです！！感謝を忘れず誠心誠意、精進します」と結んだ。