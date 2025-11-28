堀田真由、デビュー当時から前髪作らない理由は“蒼井優の影響”だった
女優の堀田真由（27歳）が、11月28日に放送されたラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。デビューから前髪を作らないのは“蒼井優の影響”だと語った。
「ANOTHER SKY」（日本テレビ系）で今田耕司と共演している堀田真由が、番組のゲストとして登場。今田は「まだ堀田ちゃんのね、中身がね。良い子だってだけはわかるんだけど、どういうところがあるのかわからないんですよ」と話す。
堀田の情報として「前髪を作らない」という情報が紹介されると、堀田は「たしかに作品でしか作ってないです」と話し、「デビューした時から、お世話になっているマネージャーさんが前髪を作らないビジュアルで行きたい、みたいなことを仰ってくださって。当時、蒼井優さんがまっすぐ。ワンレンで髪が長い蒼井優さんが本当にステキだったので、こんな風な女優さんになってほしいというので、前髪を作りたくないというのがアミューズの方針です」と語った。
「ANOTHER SKY」（日本テレビ系）で今田耕司と共演している堀田真由が、番組のゲストとして登場。今田は「まだ堀田ちゃんのね、中身がね。良い子だってだけはわかるんだけど、どういうところがあるのかわからないんですよ」と話す。