『野原ひろし 昼メシの流儀』ってなに? 公式ファンブックも登場した『クレヨンしんちゃん』スピンオフ
双葉社は12月23日、『野原ひろし 昼メシの流儀 公式ファンブック』(2,200円)を発売する。
野原ひろし 昼メシの流儀は、『クレヨンしんちゃん』のスピンオフ作品で「とーちゃん」野原ひろしが主人公。2015年に連載がスタートし、現在コミックスは14巻まで発売されている。今年10月3日にアニメの放送がスタートするとSNSを中心に話題となり、オンエア時にはXで「野原ひろし」「昼メシの流儀」がトレンド入りするなど注目を集めた。
本書では、アニメの全話エピソード紹介やマンガに登場する料理のリスト、名珍場面やひろしの顔芸もたっぷりと掲載。野原ひろし役・森川智之氏をはじめ、アニメで監督を務めた西山司氏、漫画家の塚原洋一氏のインタビューも収録している。アニメから漫画まで同作品を愛するファンに向けた内容となっている。
©臼井儀人・塚原洋一/「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会 ©臼井儀人・塚原洋一／双葉社
