安曇野市の太田寛市長が突然亡くなり、死因は「急性心臓死」だったことが分かりました。

太田市長は今年10月の市長選で再選を果たしたばかりで、前日の２７日も通常通り公務を行っていました。



安曇野市 太田寛市長

「これからの４年間はこれまでの成果を礎として、このまちを次のステージへと押し上げていきたいと考えている。」



きのう２７日に開会した安曇野市議会の定例会。





太田市長は、いつもと変わらない様子だったといいますが、珍しくマスク姿でした。安曇野市 中山栄樹副市長「ここ2～3日風邪っぽいとは言っていた。（ほかは）普段と変わりなかった。 （きのうは）議会の開会あいさつしましたし。」しかし、２８日朝。太田市長は自宅から市内の病院に救急搬送され、午前8時59分に死亡が確認されました。就寝したまま、朝起きてこなかったということで、死因は「急性心臓死」でした。太田市長は元県職員で、県の総務部長や副知事などを歴任。2021年に安曇野市長に初当選し、先月の市長選で、無投票で2期目の当選を果たしたばかりでした。先月の市長選告示日 第一声太田寛市長「まいた種がようやく実り、花が咲き、実を収穫する段階まで来ております。新しい４年間、もう一度市政を担わせていただき、その実を確実なものにしたい。」まさに、太田市政のピークへと向かう2期目のはずでした。市によりますと、前日は公務をこなし、夜8時半ごろ自宅に戻りました。安曇野市 中山栄樹副市長「安曇野のいい景色を守ろうとか、安曇野というブランドを大事にした。だから安曇野ナンバーもそうなんです。車に乗って、全国に安曇野を発信しようということで、あれも安曇野の愛着から。」突然の訃報に、安曇野市民は。７０代男性「いやちょっと、早いなって。（２期目）なったばっかでしょう。急だもんね。」５０代女性「１期やられて２期目に入って、これから自分の考えていることをやっていこうと思っていたと思うので、残念。」市政運営は当面、副市長と総務部長が代理で行うということです。次の市長を決める市長選挙は今後、市が選挙管理委員会に市長の死亡を通知し、そこから50日以内に投開票されることになります。