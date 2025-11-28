タイムロードは、スコットランドのケーブルメーカー「ATLAS(アトラス)」の取扱いを開始する。第一弾商品として、RCAケーブルやXLRケーブル、同軸ケーブル、スピーカーケーブル、USBケーブル、LANケーブルを揃えるほか、ATLAS独自のGrunパワーアダプターも用意する。

【ラインナップ】 ※一部抜粋、全て税別

RCAケーブル

・Hyper Achromatic X RCA OCC 0.5m/61,000円～

・Ailsa Duo Ultra L RCA OCC Grun 0.5m/328,000円～

XLRケーブル

・Hyper Duo OCC XLR 0.5m/164,000円～

・Ailsa Duo OCC XLR 0.5m/328,000円～

同軸ケーブル

・Hyper Achromatic X BNC-BNC 0.5m/44,000円～

スピーカーケーブル

・Ailsa Achromatic Speaker Z OCC 2m/389,000円～

USBケーブル

・Mavros USB A-B OCC Grun 1m/145,000円～

LANケーブル

・Hyper Streaming 0.75m/46,000円～

Grun

・Grun Cable Female 1:1 0.5m/34,000円～

・Grun Power Adapter 41,000円

1999年創業のATLASは、ハイエンドなオーディオケーブルを製造。「豊富な経験と、尽きることのない情熱を原動力に、理想のオーディオケーブルの設計・製造を追求」してきたという。

ATLASの目標は「自然なサウンドを実現するケーブルを提供し、あらゆるオーディオシステムの音質を向上させること」。

ケーブルを構成する5つの基本要素「導体」「誘電体」「コネクター」「絶縁とアース」「製造工程」を独自の哲学で磨き、ひとつの完成形として結実。「“作為的で派手な音”を演出するケーブルではなく、音楽性豊かで自然かつ有機的なサウンドを追求する点に特色がある」としている。

製造面での特徴は、例えばアナログケーブルの場合は銀メッキを一切使用せず、ハンダ付けも行なわない。また特注のATLASコネクターは、冷間精密圧着によってケーブルに接続。ケーブル、コネクター、プラグに至るまで自社で開発し、厳しい基準に沿って製造。製品の一部はスコットランドでのハンドメイド仕上げとしている。

外来ノイズの干渉を大幅に低減するという、GrunシステムもATLASの特徴のひとつ。

Grunを使用することで、「システムの音色やバランス、特性への影響はありませんが、システムのアースを整えることで、おそらく今までは気がつかなかった極少レベルのノイズが排除され、より鮮明なディテール、より広く自然なサウンドステージ、そして『聴きやさ』と『自然さ』が向上」するという。