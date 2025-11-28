THE RAMPAGE、ニューシングル「BREAK IT DOWN」リリース決定。最新ビジュアルも公開
THE RAMPAGEが、ニューシングル「BREAK IT DOWN」を2026年1月21日にリリースすることが解禁となった。
「BREAK IT DOWN」は、現在5ヶ月連続でプロレスの試合が決まっているTHE RAMPAGEパフォーマーの武知海青がプロレスラーとして新たな挑戦に臨む、その入場曲として制作した楽曲。サムライの誇りと魂を背負った、闘うすべての者たちに贈るバトル・アンセムとなっている。
映像付き商品には「BREAK IT DOWN」のMVとMVメイキングに加えて、2025年夏に出演した＜a-nation 2025＞でパフォーマンスした11曲が収録となる。
グループのアーティスト写真とCD ONLYのジャケット写真も併せて公開。映像付き形態のジャケット写真は明日公開とのこと。
NEW SINGLE「BREAK IT DOWN」
2026年1月21日リリース
https://avex.lnk.to/0114_BREAKITDOWN-PKG
▼一般流通商品
[1][SG+DVD]
品番：RZCD-67458/B
価格：5,500円（税込）
※初回仕様：スリーブケース仕様
※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードA (全16種中1種ランダム)
[2][SG+Blu-ray]
品番：RZCD-67459/B
価格：5,500円（税込）
※初回仕様：スリーブケース仕様
※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードA (全16種中1種ランダム)
[3][SG]
品番：RZCD-67460
価格：1,500円（税込）
※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードB(全16種中1種ランダム)
▼LDHオフィシャルオンラインショップ・mu-mo SHOP・会場限定商品
[4][SG+DVD+GOODS]
品番：RZZ1-67461/B
価格：8,800円（税込）
※仕様：スリーブケース仕様
※初回生産限定盤
※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードA (全16種中1種ランダム)
※グッズ：オリジナルTシャツ（サイズ：M / L / XL）
[5][SG+Blu-ray+GOODS]
品番：RZZ1-67462/B
価格：8,800円（税込）
※仕様：スリーブケース仕様
※初回生産限定盤
※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードA (全16種中1種ランダム)
※グッズ：オリジナルTシャツ（サイズ：M / L / XL）
[6][SG+GOODS]
品番：RZZ1-67463
価格：4,800円（税込）
※初回生産限定盤
※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードB(全16種中1種ランダム)
※グッズ：オリジナルTシャツ（サイズ：M / L / XL）
■収録予定内容
［CD］
※全形態共通
・BREAK IT DOWN
・BREAK IT DOWN (Instrumental)
他予定、収録曲数未定
［映像］
※RZCD-67460、RZZ1-67463を除く
a-nation 2025THROW YA FISTTHE RAMPAGE PERFORMER DANCE TRACKSOLDIER LOVELightningDrown Out The NoiseSWAG & PRIDESummer Riot 〜熱帯夜〜HEAT WAVEFandangoBURN100degrees
