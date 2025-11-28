THE RAMPAGEが、ニューシングル「BREAK IT DOWN」を2026年1月21日にリリースすることが解禁となった。

「BREAK IT DOWN」は、現在5ヶ月連続でプロレスの試合が決まっているTHE RAMPAGEパフォーマーの武知海青がプロレスラーとして新たな挑戦に臨む、その入場曲として制作した楽曲。サムライの誇りと魂を背負った、闘うすべての者たちに贈るバトル・アンセムとなっている。

映像付き商品には「BREAK IT DOWN」のMVとMVメイキングに加えて、2025年夏に出演した＜a-nation 2025＞でパフォーマンスした11曲が収録となる。

グループのアーティスト写真とCD ONLYのジャケット写真も併せて公開。映像付き形態のジャケット写真は明日公開とのこと。

NEW SINGLE「BREAK IT DOWN」

2026年1月21日リリース

https://avex.lnk.to/0114_BREAKITDOWN-PKG ▼一般流通商品

[1][SG+DVD]

品番：RZCD-67458/B

価格：5,500円（税込）

※初回仕様：スリーブケース仕様

※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードA (全16種中1種ランダム) [2][SG+Blu-ray]

品番：RZCD-67459/B

価格：5,500円（税込）

※初回仕様：スリーブケース仕様

※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードA (全16種中1種ランダム) [3][SG]

品番：RZCD-67460

価格：1,500円（税込）

※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードB(全16種中1種ランダム) ▼LDHオフィシャルオンラインショップ・mu-mo SHOP・会場限定商品

[4][SG+DVD+GOODS]

品番：RZZ1-67461/B

価格：8,800円（税込）

※仕様：スリーブケース仕様

※初回生産限定盤

※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードA (全16種中1種ランダム)

※グッズ：オリジナルTシャツ（サイズ：M / L / XL） [5][SG+Blu-ray+GOODS]

品番：RZZ1-67462/B

価格：8,800円（税込）

※仕様：スリーブケース仕様

※初回生産限定盤

※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードA (全16種中1種ランダム)

※グッズ：オリジナルTシャツ（サイズ：M / L / XL） [6][SG+GOODS]

品番：RZZ1-67463

価格：4,800円（税込）

※初回生産限定盤

※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードB(全16種中1種ランダム)

※グッズ：オリジナルTシャツ（サイズ：M / L / XL） ■収録予定内容

［CD］

※全形態共通

・BREAK IT DOWN

・BREAK IT DOWN (Instrumental)

他予定、収録曲数未定

［映像］

※RZCD-67460、RZZ1-67463を除く BREAK IT DOWN (MUSIC VIDEO)BREAK IT DOWN (MUSIC VIDEOメイキング) BREAK IT DOWN (MUSIC VIDEO)BREAK IT DOWN (MUSIC VIDEOメイキング) a-nation 2025 THROW YA FISTTHE RAMPAGE PERFORMER DANCE TRACKSOLDIER LOVELightningDrown Out The NoiseSWAG & PRIDESummer Riot 〜熱帯夜〜HEAT WAVEFandangoBURN100degrees THROW YA FISTTHE RAMPAGE PERFORMER DANCE TRACKSOLDIER LOVELightningDrown Out The NoiseSWAG & PRIDESummer Riot 〜熱帯夜〜HEAT WAVEFandangoBURN100degrees

◆THE RAMPAGE 公式SNS一覧