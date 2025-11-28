通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％付近に落ち着く 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％付近に落ち着く

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％付近に落ち着く



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.06 4.95 6.85 5.78

1MO 9.08 5.46 7.42 6.09

3MO 9.40 5.77 7.89 6.48

6MO 9.56 6.03 8.28 6.87

9MO 9.60 6.22 8.49 7.12

1YR 9.64 6.39 8.63 7.30





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.38 7.01 6.23

1MO 8.09 7.64 6.51

3MO 8.56 8.33 6.84

6MO 9.02 8.81 7.12

9MO 9.26 9.12 7.28

1YR 9.42 9.36 7.40

東京時間16:32現在 参考値



ドル円１週間は８％付近に落ち着いている。昨日の米感謝祭に続いて、本日は米ブラックフライデーとなる。株式・債券市場が短縮取引となり、手掛かり材料難となっている。ＣＭＥのデータセンター障害で多くの商品取引やＦＸマッチングシステム取引などが停止しており、流動性が薄い状況。市場参加者は取引を手控える状況となっている。

外部サイト