歌手の浜崎あゆみが２８日、自身のインスタグラムを更新し、２９日に予定されていた上海公演を中止することを発表した。

ストーリーズに文書をアップ。「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならないことを事をお許し下さい」と切り出し「私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルーで協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」と明らかにした。

続けて「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません。ただただ、浜崎あゆみのステージの為に尽力して下さった約１００名にも及ぶ中国スタッフ、日本から共に海を渡って来た同じく１００名に及ぶスタッフ、ダンサー、バンドメンバーに本番を演らせてあげられなかったことが申し訳なく、そして何よりは、中国本土や日本はもとより、その他様々な国から集まってくれていた一万四千人のＴＡに直接会って謝罪する機会もないまま、このステージを解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません。申し訳ありません」と無念の思いをつづった。

浜崎は前日にはインスタグラムで「私はすでに上海にいます。会場でお会いしましょう！」などとつづっていた。