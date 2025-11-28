窪塚洋介、妻をバックハグ 8歳の長女交えた親子ショットも公開「Family winters」
俳優の窪塚洋介（46）と妻でインフルエンサーのPINKY（42／本名：窪塚優香）が28日、それぞれ自身をインスタグラムを更新。長女（8）と手をつないだ親子3ショットや、洋介がPINKYを後ろから抱きしめる夫婦2ショットを投稿した。
【写真】妻・PINKYにバックハグする窪塚洋介
PINKYは「Family winters」と書き出し、「本日11／28（金）発売のNumero1、2月合併号に夫＆娘と出演させていただきました」と報告。洋介と長女とともにキャメル色を基調とした冬の装いを披露し、家族の仲むつまじい雰囲気が伝わる撮影カットとオフショットを公開した。
また、洋介も同じ写真を投稿し、「家族が笑い合い、寄り添い、同じ瞬間を大切に過ごす――そんなあたたかな情景を閉じ込めた “Ami Holidays” コレクションが登場です」とコメントしている。
洋介とPINKYは2015年12月に結婚し、17年6月に第1子長女が誕生。長男で俳優の窪塚愛流（22）は洋介の前妻が出産しており、12年に離婚している。
【写真】妻・PINKYにバックハグする窪塚洋介
PINKYは「Family winters」と書き出し、「本日11／28（金）発売のNumero1、2月合併号に夫＆娘と出演させていただきました」と報告。洋介と長女とともにキャメル色を基調とした冬の装いを披露し、家族の仲むつまじい雰囲気が伝わる撮影カットとオフショットを公開した。
また、洋介も同じ写真を投稿し、「家族が笑い合い、寄り添い、同じ瞬間を大切に過ごす――そんなあたたかな情景を閉じ込めた “Ami Holidays” コレクションが登場です」とコメントしている。
洋介とPINKYは2015年12月に結婚し、17年6月に第1子長女が誕生。長男で俳優の窪塚愛流（22）は洋介の前妻が出産しており、12年に離婚している。