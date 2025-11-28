元おニャン子クラブ・渡辺美奈代、作り置きメニュー3品を紹介「美味しそう」「作ってみまぁす」「綺麗な盛りつけ！」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が27日、自身のブログを更新。ピーマンとさつまいもを使った作り置き料理を披露した。
【写真】「作ってみまぁす」ファンも挑戦してみたくなる渡辺美奈代の作り置き料理3品
渡辺は「作り置き」と題したブログで、さつまいもとりんごのレモン煮を紹介。鮮やかな紫色とさつまいもの黄色、りんごが秋の雰囲気をただよわせ、味が染み込んでいるような食欲をそそるビジュアルをしている。
続けて「ピーマンで」と題したブログでは、ピーマンとじゃこの炒めものを紹介。千切りにされた青々としたピーマンがフライパンの中でひときわ際立ち、ごまとじゃこがアクセントとなっていた。
さらに次の投稿では、ピーマンの作り置きメニューとして、ピーマンと卵をシンプルに炒めた「ピーマンと卵炒め」を紹介。どのメニューも簡単に作れそうで、白米が食べたくなるようなメニューだった。
彩り豊かな作り置きメニューに、コメント欄には「美奈代さんの作り置き！とっても…美味しそうです」「綺麗な…盛りつけ！美奈代さん…素敵です」「ご飯が進くんですね」「ピーマンと卵初めてです 作ってみまぁす」などの反響が寄せられている。
