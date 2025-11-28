À¼Í¥¡¦Çß¸¶Íµ°ìÏº¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¤ò¹ßÈÄ¡¡ÂåÌò¤Ë³áÍµµ®
¡¡À¼Í¥¤ÎÇß¸¶Íµ°ìÏº¤¬¡¢11·î29Æü¡¢30Æü¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¥·¥ê¡¼¥ºREADING HIGH¡ØONE ¡ÁThe last of ¿·ÁªÁÈ¡Á¡Ù¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢ÉñÂæ¸ø¼°X¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÂåÌò¤Ï³áÍµµ®¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÄÀ¼Í¥¡¦³áÍµµ®
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½Ð±é¥¥ã¥¹¥È°ìÉôÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö11·î29Æü(ÅÚ)¡¦30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹ READING HIGH ¡ØONE ~ The last of ¿·ÁªÁÈ~¡Ù¤Ë½Ð±é¤ò Í½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Çß¸¶Íµ°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤ä¤à¤òÆÀ¤º¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÂåÌò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ³áÍµµ®¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÇß¸¶Íµ°ìÏº¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¿Â´¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥¥ã¥¹¥ÈÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤Í¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤¿¿·ÁªÁÈ¤Î¤½¤Î¸å¤ò¡¢Æ£ÂôÊ¸²§¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£ÌÀ¼£9Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»¸ÞÎÇ³Ô¤Ë¡È¿·ÁªÁÈ¤ÎË´Îî¡É¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤Î±½¤¬¹¤¬¤ë¡£¤½¤ÎÄ´ºº¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·ÁªÁÈ¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±»Ö¤òÎ¢ÀÚ¤êÀ¯ÉÜ¤Î¸¤¤È¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿ÃË¡¦ºØÆ£°ì¡£¡Ø¤â¤·ËÜÊª¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ÎÌÌ²¼¤²¤Æ¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤æ¤±¤ë¡©¡Ù¡½¡½²áµî¤Î±É¸÷¡¢Ëº¤ìÆñ¤Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¡Ä¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎËë¤¬³«¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÌÀ¼£¤Ç°Ì´¤Ë²×¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÃË¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËëËö¤Î°ø±ï¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡2015Ç¯¤Î½é±é»þ¡Ê½é±é»þ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØThe ONE¡Ù¡Ë¤Ï3¿Í¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Î¾å±é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆ£Âô¼«¤éµÓËÜ¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ5¿Í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¾å±é¡£¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ç¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÊª¸ì¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£½Ð±é¤Ï¡¢ºØÆ£°ìÌò¤Ë¿ÛË¬Éô¡¢ÅÚÊýºÐ»°Ìò¤ËÃæÂ¼¡¢²ÅÄÁí»Ê¤È»Ð¤Î¤ß¤ÄÌò¤òÂô¾ë¡¢¤½¤·¤ÆÎ¦±ü½¡¸÷Ìò¤Ë¤ÏREADING HIGH¥·¥ê¡¼¥º½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÅìÃÏ¤È¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¡£Çß¸¶¤ÏºäËÜÄ¾Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
