「スカイライン」と表裏一体だった「GT-R」

日産自動車が2025年11月22日〜24日の3日間、横浜市の日産グローバル本社ギャラリーにて、スポーツカー「GT-R」（R35型）の生産終了に伴う特別展示イベント「FOREVE“R”〜GT-Rファンは永遠に〜」を開催しました。このイベントの開催にはファンから多くの反響が集まり、日産は急きょ、R35型GT-Rのみ12月7日まで展示することを決定しました。

2007年にデビューしたR35型GT-Rは、それまでのスポーツセダン「スカイライン」の1バリエーションであった「スカイラインGT-R」ではなく、専用プラットフォームを持つ独立した車種として開発されました。

その一方、セダンベースでありながら当時国内トップクラスの走行性能を有した従来のスカイラインGT-Rの人気は根強く、ファンからは発売当初より「なぜスカイラインと独立した車種にならなければいけなかったのか」という声も寄せられてきました。

そもそも、スカイラインはスポーツカーではなく、初代モデルは「プリンス自動車工業」（1966年に日産へと吸収合併）が1957年に発売した高級セダンでした。プリンス・スカイラインは2代目（1963年発売）で小型のファミリー向けセダンへと転換しますが、翌1964年に追加された競技用モデル「スカイラインGT」がレースで大活躍し、“高性能なセダン”として一躍人気となりました。

その結果、GTシリーズも含め、プリンス自動車が日産へ吸収合併された後もスカイラインは存続。1969年にはトップモデルとして、3代目スカイラインベースの初代「スカイラインGT-R」が登場し、国内レースで50勝以上を挙げました。

その後、スカイラインGT-Rは1973年の2代目モデル（4代目スカイラインベース、通称ケンメリGT-R）で一度ラインナップから姿を消し、スカイライン自体はスポーティなファミリーセダンとしてモデルチェンジを重ねていきました。

反面、GT-Rの不在や設計の旧式化もあり、スカイラインの人気は徐々に低下。日産は1989年に“走りのイメージ”復活を掲げた8代目スカイライン「R32型」を発表し、イメージリーダーとして、GT-Rを16年ぶりに復活させました。

「スカイラインであること」が制約に…？

R32型スカイラインGT-Rは、基本設計を全面的に刷新したスカイラインをベースに、排気量2.6Lで直列6気筒ツインターボの「RB26DETT」型エンジンを搭載。駆動力配分を可変制御する4WDシステム「アテーサE-TS」も採用し、国内レースを席巻しました。



「スカイラインGT-R」としては最終モデルとなったR34型（乗りものニュース編集部撮影）



ところが、GT-Rを基幹としたR32型スカイラインは、走行性能を追求するために後席やトランクスペースを犠牲にしていました。これは企画段階で意図して設計された車両パッケージングでしたが、それまでスカイラインをファミリーカーとして購入してきた多くのユーザー層からは、反発も少なくありませんでした。

そこで、後継の9代目スカイライン（R33型）はボディサイズを拡大し、実用性を改善。しかし、今度は「走りの性能がスポイルされた」とファンから反感を買い、特にGT-Rはバッシングに晒されました。

結局、GT-Rは10代目スカイラインベースのR34型（1999〜2002年）で、再び生産終了に。量販セダンとしてベースとなるスカイラインの実用性を維持することが、いつしかGT-Rを開発するうえで大きな制約になっていたことが伺えます。

その後、日産は経営危機からの回復を経て、2001年に11代目スカイライン（V35型）を発売しますが、そのラインナップにGT-Rの姿はなく、GT-Rはスカイラインと独立した設計のモデルとして開発が進められることになりました。

そして、2007年の東京モーターショーでお披露目されたR35型の市販モデルは、GT-Rブランドを復活させるとともに、スカイラインを基本に設計する制約から放たれたことで、海外の高級スーパーカーと並び立つ性能を手にしました。その一方、R35型は静粛性や積載性といった実用面でも高い評価を受け、また発売時には777万円という低価格も実現し、国内外に衝撃を与えました。

それからR35型はアップデートにより熟成を重ね、18年間にわたって第一線の性能レベルを維持。世界各国のレースでも活躍し、GT-Rの名に恥じない名声を築いていきました。

歴代モデル計15台の展示イベントが行われた2025年11月の3連休には、日産本社に多くのファンが来場。会場に設置された大型メッセージボードは、GT-Rファンが綴ったさまざまな感謝の声で埋め尽くされました。