サムスン電子ジャパンは、いつでもどこでも手軽に大画面を楽しめるタブレット「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」を2025年11月28日より販売します。

また、5Gモデル「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」は、11月28日より予約受付を開始し、12月12日よりIIJmioサプライサービスなどで販売します。

記事のポイント Wi-Fiモデルで4万円を切るお手ごろな価格ながら、前モデルよりもスペックアップしており快適に使用できます。11インチの大画面とDolby Atmos対応のクアッドスピーカーを備え、ネット動画も臨場感たっぷりに楽しめます。手軽に使えるタブレット端末が欲しい方に最適なエントリーモデルです。

本製品は、前モデル「Samsung Galaxy Tab A9+」よりも約18％向上した高性能なプロセッサ（MT8775）を搭載し、より快適な操作が可能。5Gモデルは、SIMカードを挿し込めばWi-Fi環境がない場合でも手軽に5G通信が行えます。

約11インチの大画面はリフレッシュレート90Hzで滑らかな動きと鮮明な映像表示を実現。さらにDolby Atmos対応のクアッドスピーカー搭載で、いつでもどこでも臨場感のあるオーディオ体験を楽しめます。

AI機能としてGoogle Geminiを標準搭載し、サイドボタン一つで簡単に呼び出してタスクを指示。マルチモーダル機能により複数のアプリをシームレスに連携したタスク処理も可能です。

より簡単に切り替えが可能になった新しいSamsung DeXモードを使えば、アプリをウィンドウ形式で使用可能にし、よりPCライクな作業環境を実現します。

6GBのメモリを内蔵し、より快適にエンターテイメントを楽しめます。さらに128GBの大容量ストレージを内蔵しており、たくさんの大切なデータを本体に保存することが可能。microSDカードを使用すると最大2TBまで拡張が可能です。

最大25Wの超急速充電に対応しており、長時間の動画視聴でバッテリーが減っても、すぐに蓄電することがが可能です。仕事や勉強の時間を中断することなく使用できます。

新発売を記念して、対象期間中に「Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fiモデル)」 「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」を予約・購入すると、特別価格にて販売されるキャンペーンも実施されます。

＜キャンペーン期間＞

2025年11月28日(金) 9:00〜2026年1月5日(月) 23:59

※販路により実施期間が異なります。

サムスン電子ジャパン 「Samsung Galaxy Tab A11+」 発売日：Wi-Fiモデル／2025年11月28日、5Gモデル／12月8日 公式オンラインストア販売価格：Wi-Fiモデル／3万9600円、5Gモデル／4万7300円（いずれも税込）

