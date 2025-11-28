東京証券取引所が２８日に発表した１１月第３週（１１月１７～２１日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が３８３６億３２９２万円と２週ぶりの売り越しとなった。前週は５１４７億６９７１万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１兆１２６３億円の買い越し。現物・先物の合計では７４２７億円と２週連続で買い越した。前週は３３６９億円の買い越しだった。



現物の個人投資家は１１５８億９５４９万円と２週ぶりの買い越し。信託銀行は８３４億６１０７万円と２週連続で売り越した。事業法人は２５９４億９５４８万円と８週連続で買い越した。



この週の日経平均株価は終値ベースで１７５０円（３．５％）下落している。



出所：MINKABU PRESS