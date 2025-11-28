名画座の椅子に深く座って、まだ観ぬ旧い映画を知る快楽──。

【画像】「あまり日本にいないタイプの…」“往年の大女優”京マチ子のバイタリティあふれる貴重写真を見る

ミュージシャンの小西康陽、俳優の橋本愛、世代も違うふたりの対談からひもとく、旧い日本映画の愉しみ方。



小西康陽（右）と橋本愛 深野未季＝写真

◆◆◆

名画座で“映画漬け”になった思い出

小西 10年前くらいかな、名画座で同じく映画ばかり観ている友達から「映画館で橋本愛さんを目撃した！」って聞いたんですよ（笑）。

橋本 本当ですか？

小西 ええ。でも僕もあんなに名画座に通っていたのに、一度もお見かけすることもなく。ですから、こういうかたちでお会いできて光栄です。

橋本 きっと私が一番頻繁に名画座に通って、昔の日本映画を観ていた時期ですね。

小西 古い日本映画に興味を持ったのは、どんなきっかけだったんですか。

橋本 映画の歴史をちゃんと知ったうえで、俳優のお仕事をしたいと思ったんです。中学生のころにこのお仕事に飛び込んだので、大人たちとの会話の中で「あの映画は〇〇のオマージュだ」という会話になっても、それがわからなくて悔しかったり（笑）、いろいろな理由がありました。

小西 スケジュールを組んだりしてハシゴすることも？

橋本 ありました！ 最大で4カ所をハシゴして1日4本観たことがありますが、途中で寝ていました（笑）。自分の限界を知る旅でしたね。

小西 そういう話も面白い（笑）。僕は最大で1日7本（笑）。朝昼晩と観て、その後にオールナイトで4本観たので、本当に丸1日映画漬け。映画にはそこまでさせる魔力があるんですよね。

橋本 もっと行かなきゃ！ ってなりますよね（笑）。私も池袋の新文芸坐で（マノエル・ド・）オリヴェイラのオールナイトを観たことがあります。

小西 それは、行く前に寝ちゃいそうだなあ（笑）。

『いとはん物語』に観る作品の強度

きょう・まちこ 1924年、大阪府出身。大阪松竹少女歌劇団で活躍後、49年大映入社。『痴人の愛』（49年／監督：木村恵吾）などその肉体美で看板女優に。また『羅生門』（50年／監督：黒澤明）『雨月物語』（53年／監督：溝口健二）など主演作が海外で高く評価された。代表作に『地獄門』（53年／監督：衣笠貞之助）『鍵』（59年／監督：市川崑）など。2019年、95歳で没。

--第1回のテーマは往年の大女優、京マチ子さんです。小西さんが推薦された映画は、伊藤大輔監督の『いとはん物語』（57年）。京さんが演じる、不器量で心優しい女性の運命を描いた作品です。

橋本 初めて拝見しましたが、すごく面白かったです！

小西 よかった！ 京マチ子さんの映画では、『羅生門』（50年）や『雨月物語』（53年）などは名高いですが、正直、そこまで推したい作品でもなかったんです。でも『いとはん物語』は初めて観た時に、もう恥ずかしいぐらい号泣しちゃって。ふと見ると周りもみんな泣いてるんです。

橋本 私も泣きました。

小西 ただ、今の時代はちょっと難しい映画だと、女性の友達に言われました。

橋本 たしかに、ルッキズムなどの観点から見るとそれも理解できます。でも、とにかく京マチ子さんがとても魅力的でした。80分ぐらいの短い映画に登場人物のさまざまな思いが凝縮されていて、すごい完成度だと思いました。

小西 映画って80分でいいんだな、と思いますよね。本当に無駄がないのにとても豊かでストーリーも面白い。

橋本 本当に。密度が濃く、長いとも短いとも感じさせず、何より作品の強度が違うなとしみじみ感じました。

小西 あとは美術やセットのすごさ。とくに大映の映像京都は美術が圧倒的にすごい。「そこまでしなくても」と思わせるほどの豊かさを感じますね。

橋本 京さんをはじめ、皆さんのお着物もとても素敵でした。やはり衣装って大事ですよね。キャラクターがより輝いて見えるし、観ている側としても、目で楽しみたいという気持ちも強いですから。

小西 お母さん役の東山千栄子さんの着物も、すごく綺麗でしたね。衣装でキャラクターの精神状態を表していたり、色のコントラストでキャラクターの対比を描いているので、その人が登場するだけで、セリフがなくても伝わるものがそこにある。

橋本 私もそれをすごく感じました。また、お芝居の勉強としてもすごく参考になることが多かったです。お着物の袂はこんなふうに使えるんだとか、自分が着ている服や小道具、環境を存分に扱っていらして、本当にすごいなと思いました。

小西 京マチ子さんの喜ぶ時の所作とか一連の動作は、一種の踊りに近いなと思います。ダンサー出身の方ですから、全身で表現することに長けているんでしょうね。

橋本 引きの画になった時、すごく引き立つ振る舞いをされているし、それもわざとらしさがなく美しい。だからこそ、最後の悲しみに沈むシーンでは逆に動きがほとんどなくて、内的な動性を感じました。それまでが明るく朗らかな人だったので、余計に悲しみが伝わってきます。

踊りが身についている人の着こなしと所作

小西 やはり「自分がやるならこうする」と考えたりすることはあるんですか？

橋本 すべての映画ではないですが、「私だったらこうしたい」と思う時はあります。『いとはん物語』に関しては「京さんの動きをやってみたい」と強く思いました。踊りをやっている人とそうでない人のお芝居って全然違うんですよ。

小西 そういうものですか。

橋本 ええ。私は踊りをやっている方のお芝居が好きで、自分でも日本舞踊とかダンスとか、色々手を出しているんです。とくに今、時代劇の撮影をしているところなので、着物の着こなしや所作は本当に勉強になりました。

小西 ふだん着物を着ないのでわからないですが、粋な着こなしとかあるんですか。

橋本 粋というか、もう着物が第二の皮膚になっている感覚がいい着方なんだと思います。着ているとか着られているとかではなく、身体の一部として纏っている感じ、着物にまで神経が通っている感じでしょうか。

小西 なるほど。先ほどお話しされていた「踊りをやっている人のお芝居」でいうと、僕は今回、京マチ子さんに惚れられる番頭さん役で出ていた鶴田浩二さん。鶴田さんの映画を観ていると、必ずセリフ回しを聞いちゃうんです。本当に歌っているようにしゃべっていて、他の人とまるで違うんです。鶴田さんって、俳優としても二枚目で人気がありましたが、歌手としてもすごい人気だったんです。

橋本 そうなんですか、知らなかった。

小西 僕らの世代だと「古いやつだとお思いでしょうが……」というセリフからはじまる「傷だらけの人生」という曲がヒットしていて、耳に手を当てて歌うのをみんな真似していた（笑）。そのせいかセリフ回しに音楽的なところを感じるんです。

日本には希有なバイタリティ

小西 橋本さんは、京マチ子さんの映画で他に印象に残っている作品はありますか。

橋本 最初に観たのは『羅生門』だったと思いますが、増村保造監督の特集上映で観た『女の一生』（62年）はすごく好きでした。

小西 この映画、90分ぐらいで女性の一生を全部やっちゃう映画ですよね。しかも京さんが若いころから晩年までを特殊メイクで演じている。でも増村特集にまで橋本さんが行かれていたとは（笑）。

橋本 増村監督の映画にある猥雑さが好きだったんです。観た当時はあまり理性的でない人の姿が観られるところに惹かれました。映画でしか観られない人間の愚かな醜い部分を、面と向かって観ている感覚でしょうか。

小西 日常ではなかなか人のそういう部分を観る機会はないですからね。僕は若いころ、初めて京マチ子さんを観た時、キム・ノヴァクに似ているな、と思ったことがある。当時の女性としては大柄で、ボリュームのある方でしたね。だから清水宏監督の『踊子』（57年）みたいな役、マレーネ・ディートリヒの『嘆きの天使』（30年）みたいな映画が似合う方だった。京さんの映画ではぜひ『あにいもうと』（53年）を観てほしいんですよ。

橋本 まだ観ていないです。どういうお話なんですか？

小西 これが僕にとっての京マチ子さんの典型的なイメージです。突然地べたに転がって「さあ殺せ！」って言うような、そういうタイプの演技。やぶれかぶれ感があるんです。『赤線地帯』（56年）の京さんもそうですね。

橋本 私、『あまちゃん』（13年）に出演している時、渡辺えりさんとお話ししていて、えりさんに「えっ、京マチ子さんの映画も観ているの!?」ってすごく驚かれたことがあって、一体京さんってどういうポジションの女優さんだったのか知りたかったんです。あまり日本にいないタイプの女優さんだったんですね。

小西 京さんが持つバイタリティみたいなところに当時の日本人は憧れ、力をもらっていた気がします。『羅生門』がヴェネツィアでグランプリを取った時、すごく当時の日本人の励みになったとよく言われるけれど、新しい女性、強い女性のイメージを重ね合わせるところが大きかったのかもしれない。

橋本 確かにそうですね。第1回から興味深いお話がいっぱいで、やっぱり映画について話すのは楽しいです。

小西 僕もです。次は何をテーマに話しましょうか……。

馬飼野元宏＝構成・文

深野未季＝写真

橋本愛＝メイク：鷲巣裕香（beauty direction）

スタイリスト：清水奈緒美

撮影協力：キノフィルムズ

◆◆◆

小西康陽推薦の1本

いとはん物語（1957年）

監督：伊藤大輔／出演：京マチ子、矢島ひろ子、市川和子、東山千栄子、鶴田浩二

大阪の老舗「扇弥」の長女で不器量だが心優しいお嘉津（京）は番頭の友七（鶴田）に好意を抱くが、友七はお八重（小野道子）という小間使の女性を思っており……。時代劇の父・伊藤大輔監督の文芸作品。

こにし・やすはる 1959年、北海道生まれ。1985年、ピチカート・ファイヴとしてメジャー・デビュー以降、豊富な知識と独特の美学による作品が世界的な評価を受ける。現在も作詞・作曲家、アレンジャー、プロデューサー、DJと多彩な音楽活動、『群像』（講談社）で「これからの人生。」を連載するなどの執筆活動を続ける一方、名画座めぐりを欠かさない。

はしもと・あい 1996年、熊本県生まれ。映画『告白』（10年）で注目を浴び、『桐島、部活やめるってよ』（12年）で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。連続テレビ小説『あまちゃん』（13年）でも話題となる。現在、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）に出演中。また、出演映画『アフター・ザ・クエイク』が10月3日より公開。

（小西 康陽,橋本 愛／週刊文春CINEMA）