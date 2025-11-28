´äËÜ¾È¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¶¦±é¼Ô¤ÈÌ©Ãå¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤·ーÍÍ³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×
¢£¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î´äËÜ¤È¡¢¾¯¤·¥Ó¥Ó¤êµ¤Ì£¡Ê¡ª¡©¡Ë¤Êº£Ìî¤¬ÊÂ¤ó¤À¥ï¥ó¥«¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û´äËÜ¾È¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¶¦±é¼Ô¤ÈÌ©Ãå¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢Snow Man´äËÜ¾È¤Èº£Ìî¹À´î¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¤ò±é¤¸¤ë´äËÜ¤¬ÄÇÃ«¸üÆÁ¤ò±é¤¸¤ëº£Ìî¤Î¸ª¤ËÏÓ¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÃ¤Ç·½õ¤È¤·ー¤µ¤Þ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÉ÷·Ê¡É¡£
¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î´äËÜ¤È¡¢¾¯¤·¥Ó¥Ó¤êµ¤Ì£¡Ê¡ª¡©¡Ë¤Êº£Ìî¤¬ÊÂ¤ó¤À¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤·ーÍÍ³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÊÌ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£