『スーパーダンガンロンパ２×２』、モノミの新声優が決定 モノミらしさあふれる紹介映像も公開
2026年発売予定のハイスピード推理アクション『スーパーダンガンロンパ２×２』（Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／PC（Steam））について、シリーズ第2作『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』で登場した重要キャラクター「モノミ」の声優を発表した。
【動画】声優が新しくなった「モノミ」のあいさつ動画
『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』で「モノミ」を演じた貴家堂子さんに代わり、本作では「モノミ」役を大代キヌ太さんが演じる。
大代キヌ太さんは、個人クリエイターとしてYouTubeやSNSで活動した後、2023年に株式会社ディー・エル・イーに監督・演出・声優として所属。2025年4月より放送のTVアニメ『かいじゅうせかいせいふく』では監督を担当し、同年10月より放送のTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』では話数演出を担当している。
また、本日より「スパイク・チュンソフト」のYouTubeチャンネルにて、新たな声になった「モノミ」があいさつをする動画『モノミからのご挨拶！』が公開された。
『スーパーダンガンロンパ２×２』は、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに2026年リリース予定。
【動画】声優が新しくなった「モノミ」のあいさつ動画
『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』で「モノミ」を演じた貴家堂子さんに代わり、本作では「モノミ」役を大代キヌ太さんが演じる。
また、本日より「スパイク・チュンソフト」のYouTubeチャンネルにて、新たな声になった「モノミ」があいさつをする動画『モノミからのご挨拶！』が公開された。
『スーパーダンガンロンパ２×２』は、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに2026年リリース予定。