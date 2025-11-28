北香那出演夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』、駒木根葵汰、キンタロー。ら追加キャスト発表
北香那、天野はなが共演する2026年1月5日スタートの夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』（NHK総合／毎週月〜木曜22時45分）より、駒木根葵汰、キンタロー。ら追加キャストが発表された。また、音楽を近谷直之が担当することも明らかになった。
【写真】佳里奈（北香那）の彼氏を演じる駒木根葵汰
本作は、演劇ユニット「艶∞ポリス」の岸本鮎佳が、「友情」をテーマに描くちょっとブラックな大人のためのコメディー。
広告代理店で働く千本佳里奈（北）は、バレエウェアブランドの発表会を担当することになったが、予定していたダンサーが来られなくなり、バレエ経験者という理由で急きょ代役にされてしまう。予想外のアクシデントに見舞われたその日、佳里奈にはもう一つ衝撃的な出来事が起こる。親友・二木優美（天野）から突然、絶交を言い渡されたのだ。優美は子どもの頃からの夢をかなえてプロのバレリーナになっていた。
絶交を信じられない佳里奈は、優美の自宅や所属するバレエ団を訪ねるが、顔を合わせることすら拒否されてしまう。理由がわからず戸惑う佳里奈が、ふらっと入ったラーメン店では、なんと優美が働いていた。佳里奈と優美の友情は、果たして元に戻るのか。
佳里奈の彼氏・岩渕光生（いわぶち・こうき）役を演じるのは、駒木根葵汰。「生きていればたくさんの人に出会い仲良くなり親友と呼べる相手ができると思います。ちょっとしたきっかけで関係が崩れたり、環境によって価値観が変わってしまったり、人間関係って思ったよりも複雑で難しいものですね。クスッと笑えて、ときには泣けてくる。そんな愛くるしい作品です」と作品の魅力を語った。
優美のバレエのパートナー・八代学人（やしろ・まなと）役には、葵揚。「優美と同じバレエ団に所属する学人を演じます。華やかに見える舞台の裏で、それぞれが抱える痛みや葛藤が交差する瞬間に立ち会うような役どころです。バレエ団で長く時間を共に過ごす中で育まれた信頼や、踊りの中で通い合う呼吸のようなものを大切に演じました」と役柄への思いを明かした。
謎の占い師役には、お笑い芸人のキンタロー。「『替え玉ブラヴォー！』のロケの日は必ずラーメンを食らいました。日常の人間関係のゆるみ、お互いの少しのズレから発生する人間関係の摩擦がラーメンと共に体感できる、見ていたら必ずラーメンが食べたくなる、そんなほろっとしたりクスッと笑えるドラマだと思います。主演の北香那さんのナチュラルな演技にとてもインスパイアされました。私もいずれは彼女のように大河ドラマないしは連続テレビ小説も狙っているのでナチュラル演技力精進していきます。NHKさんよろしくお願いします」と意気込みを語った。
ラーメン「ため口」店主・マチルダ役には、野添義弘。「元バレエダンサーとプリンシパルを目指す現役バレリーナの親友2人の物語。今回ラーメン『ため口』の店主・マチルダをやらせて頂きました。一瞬外国人の役？と思われる方もいそうですが、日本人です。本名は町田路加（まちだるか）結婚歴なしのラーメンの基礎だけ学びあとは自己流という、確かにちょっと変わった事情のある、持ちビルの2階でラーメン屋を営むオーナーです。そんなオーナーと主人公の千本佳里奈とその親友の二木優美が出会い繰り広げる物語。真逆のイメージがあるバレエとラーメン屋、どんな話になるのか？ それは見てのお楽しみです！ ちょっと焦れったい大人なコメディードラマ。お見逃しなく!!」とコメントを寄せた。
夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』は、NHK総合にて2026年1月5日より毎週月〜木曜22時45分放送。
※音楽担当・近谷直之、チーフ・プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■近谷直之
好きなラーメンは何ですか？から始まった打ち合わせ。自由にどうぞ！ と本当に楽しい音楽制作でした。佳里奈と優美の根底にはバレエがあるので、クラシック曲モチーフの大胆なRemix、ラーメンを食べた時の自分の人生に魔法がかかったような幸せ感、友情や人生についての英語詩の曲など本当に幅広く作らせてもらいました。
コメディーならではのニンニクヤサイマシマシな濃厚な音楽で魂込めて思いっきり遊んでいるので、新年早々はぜひ音楽と共にこのドラマを楽しんでいただければ嬉しいです。
■制作統括 石澤かおるチーフ・プロデューサー
佳里奈と優美、2人の絶交を見守る？キャラクターとして、個性的なキャストの皆さんに集まって頂きました。そして、そんな個性的な登場人物たちを、ドラマを見てくださるお客さまと同じ目線で見守る役割を担うのが本作の「音楽」です。バレエとラーメン、一見すると違和感のある組み合わせですが、意外にハマる!? そんなドラマになっています。ぜひご期待ください！
