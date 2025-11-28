¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡¿ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¿ÇÃÇ¡Û¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀÈ´·²¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¡ÖS¡×¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¡¡¡È¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹µé¡É¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤â¶Ã¤¤Ê¤·
Âè45²ó¡Ê30Æü¡¿GI¡¢Åìµþ¼Ç2400m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Îー¥ë¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤òÀ©¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¡¢GI¥¿¥¤¥È¥ë3¤ÄÌÜ¤òÁÀ¤¦¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó
Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¼¡¤ÎÆü¤«¤é3ÆüÏ¢Â³¤Ç»þ·×¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìÉô´Ø·¸¼Ô¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿Æ±ÇÏ¡£¤Ê¤¼Ëè½µÆ±¤¸Æü¤ËÂ®¤¤»þ·×¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤âËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢¶¥ÁöÇÏ°ìÆ¬°ìÆ¬¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä´À°¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬Àµ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±ÇÏ¤Î¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤¬¼çÎ®¤È¤¹¤ëÄ´À°ÊýË¡¤È¤Ï·¿¤¬°ã¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥«¥é¥ó¥À¥¬¥óÄ´¶µÆ°²è
À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆ²¡¹¤Î°ì°Ì¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤Æ±ÇÏ¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÆüËÜ¤ÎÇÏ¾ì¤Ø¤ÎÅ¬À¡£ÆüËÜ¤Î¹Å¤¤ÇÏ¾ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤¬¡¢ÇÏÂÎ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¡£¤¤¤«¤Ë¤â¼Ç¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥¸þ¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤ºî¤ê¤Î450¥¥íÂæ¤ÎÇÏÂÎ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯Èó¾ï¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬ÎÉ¤¤¡£
¥ªー¥Ðー¥ïー¥¯¤ä¤éÆÃ¼ì¤ä¤é¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤¶Æ°¤«¤»¤Ð½À¤é¤«¤¯¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀÈ´·²¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¡£¤½¤Î½ÓÉÒ¤µ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¤à¤·¤í²¤½£¤è¤êÆüËÜ¤ÎÇÏ¾ì¤Ç¤³¤½¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹µé¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤â²¿¤é¶Ã¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¡£ÃíÌÜ¤·¤ÆÂ»¤Ê¤·¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡ÖS¡×