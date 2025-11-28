THE RAMPAGEニューシングル「BREAK IT DOWN」リリース決定！“プロレスラー”武知海青の入場曲

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THE RAMPAGEがニューシングル「BREAK IT DOWN」を2026年1月21日にリリースする。

■新アーティスト写真＆ジャケット写真も公開

「BREAK IT DOWN」は、5ヵ月連続でプロレスの試合が決まっているTHE RAMPAGEのパフォーマーの武知海青が、プロレスラーとしてあらたな挑戦に臨む、その象徴となる入場曲のために制作した楽曲。サムライの誇りと魂を背負った、闘うすべての者たちに贈るバトルアンセムとなっている。

映像付き商品には「BREAK IT DOWN」のMVとMVメイキングに加えて、2025年夏に出演した『a-nation 2025』でパフォーマンスした11曲が収録される。

今回の発表にあわせてグループの新アーティスト写真とCD ONLY盤のジャケット写真も公開された。映像付き盤のジャケット写真は11月29日に公開される。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「BREAK IT DOWN」

