11月28日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは226銘柄。東証終値比で上昇は109銘柄、下落は99銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは18銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は140円安と売られている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6664> オプトエレ 353 +80（ +29.3%）

2位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 2200 +393（ +21.7%）

3位 <6775> ＴＢグループ 140 +24（ +20.7%）

4位 <7831> ウイルコＨＤ 132 +22（ +20.0%）

5位 <2342> トランスＧＧ 487 +80（ +19.7%）

6位 <6862> ミナトＨＤ 1410 +230（ +19.5%）

7位 <4570> 免疫生物研 3687 +567（ +18.2%）

8位 <4420> イーソル 657 +100（ +18.0%）

9位 <5843> インシュア 3334 +499（ +17.6%）

10位 <8836> ＲＩＳＥ 38.8 +5.8（ +17.6%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <4889> レナ 1889 -331（ -14.9%）

2位 <4523> エーザイ 4300.1 -596.9（ -12.2%）

3位 <4424> Ａｍａｚｉａ 401.9 -53.1（ -11.7%）

4位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 356 -38（ -9.6%）

5位 <3392> デリカフＨＤ 795 -74（ -8.5%）

6位 <4583> カイオム 118 -8（ -6.3%）

7位 <3431> 宮地エンジ 1915 -85（ -4.2%）

8位 <5035> ＨＯＵＳＥＩ 418.5 -18.5（ -4.2%）

9位 <5721> Ｓサイエンス 138 -6（ -4.2%）

10位 <2743> ピクセル 37.5 -1.5（ -3.8%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6479> ミネベア 3244.8 +73.8（ +2.3%）

2位 <6326> クボタ 2300 +46.0（ +2.0%）

3位 <9735> セコム 5379.5 +100.5（ +1.9%）

4位 <8604> 野村 1190 +12.5（ +1.1%）

5位 <7205> 日野自 396.3 +3.3（ +0.8%）

6位 <7211> 三菱自 375.2 +2.9（ +0.8%）

7位 <9503> 関西電 2688.5 +19.5（ +0.7%）

8位 <4042> 東ソー 2371 +16.5（ +0.7%）

9位 <7202> いすゞ 2389.9 +16.4（ +0.7%）

10位 <4063> 信越化 4732.6 +30.6（ +0.7%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <4523> エーザイ 4300.1 -596.9（ -12.2%）

2位 <7453> 良品計画 3052 -47.0（ -1.5%）

3位 <8802> 菱地所 3662.1 -22.9（ -0.6%）

4位 <6723> ルネサス 1840.2 -11.3（ -0.6%）

5位 <2432> ディーエヌエ 2399 -14.0（ -0.6%）

6位 <4506> 住友ファーマ 2715 -15.0（ -0.5%）

7位 <4911> 資生堂 2210 -11.0（ -0.5%）

8位 <5401> 日本製鉄 630 -1.9（ -0.3%）

9位 <9434> ＳＢ 222.6 -0.6（ -0.3%）

10位 <8591> オリックス 4232 -11（ -0.3%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



