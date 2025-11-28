　11月28日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは226銘柄。東証終値比で上昇は109銘柄、下落は99銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは18銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は140円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6664>　オプトエレ　　　　　353　　 +80（ +29.3%）
2位 <9159>　ＷＴＯＫＹＯ　　　 2200　　+393（ +21.7%）
3位 <6775>　ＴＢグループ　　　　140　　 +24（ +20.7%）
4位 <7831>　ウイルコＨＤ　　　　132　　 +22（ +20.0%）
5位 <2342>　トランスＧＧ　　　　487　　 +80（ +19.7%）
6位 <6862>　ミナトＨＤ　　　　 1410　　+230（ +19.5%）
7位 <4570>　免疫生物研　　　　 3687　　+567（ +18.2%）
8位 <4420>　イーソル　　　　　　657　　+100（ +18.0%）
9位 <5843>　インシュア　　　　 3334　　+499（ +17.6%）
10位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 38.8　　+5.8（ +17.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4889>　レナ　　　　　　　 1889　　-331（ -14.9%）
2位 <4523>　エーザイ　　　　 4300.1　-596.9（ -12.2%）
3位 <4424>　Ａｍａｚｉａ　　　401.9　 -53.1（ -11.7%）
4位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　356　　 -38（　-9.6%）
5位 <3392>　デリカフＨＤ　　　　795　　 -74（　-8.5%）
6位 <4583>　カイオム　　　　　　118　　　-8（　-6.3%）
7位 <3431>　宮地エンジ　　　　 1915　　 -85（　-4.2%）
8位 <5035>　ＨＯＵＳＥＩ　　　418.5　 -18.5（　-4.2%）
9位 <5721>　Ｓサイエンス　　　　138　　　-6（　-4.2%）
10位 <2743>　ピクセル　　　　　 37.5　　-1.5（　-3.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6479>　ミネベア　　　　 3244.8　 +73.8（　+2.3%）
2位 <6326>　クボタ　　　　　　 2300　 +46.0（　+2.0%）
3位 <9735>　セコム　　　　　 5379.5　+100.5（　+1.9%）
4位 <8604>　野村　　　　　　　 1190　 +12.5（　+1.1%）
5位 <7205>　日野自　　　　　　396.3　　+3.3（　+0.8%）
6位 <7211>　三菱自　　　　　　375.2　　+2.9（　+0.8%）
7位 <9503>　関西電　　　　　 2688.5　 +19.5（　+0.7%）
8位 <4042>　東ソー　　　　　　 2371　 +16.5（　+0.7%）
9位 <7202>　いすゞ　　　　　 2389.9　 +16.4（　+0.7%）
10位 <4063>　信越化　　　　　 4732.6　 +30.6（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4523>　エーザイ　　　　 4300.1　-596.9（ -12.2%）
2位 <7453>　良品計画　　　　　 3052　 -47.0（　-1.5%）
3位 <8802>　菱地所　　　　　 3662.1　 -22.9（　-0.6%）
4位 <6723>　ルネサス　　　　 1840.2　 -11.3（　-0.6%）
5位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2399　 -14.0（　-0.6%）
6位 <4506>　住友ファーマ　　　 2715　 -15.0（　-0.5%）
7位 <4911>　資生堂　　　　　　 2210　 -11.0（　-0.5%）
8位 <5401>　日本製鉄　　　　　　630　　-1.9（　-0.3%）
9位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　222.6　　-0.6（　-0.3%）
10位 <8591>　オリックス　　　　 4232　　 -11（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

