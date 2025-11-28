人気日本人女子レスラーが堂々センターを務める極悪ヒール軍団の最新集合カットが「オーラありすぎ」と話題に。かつて敵同士で争っていた豪華メンバーの共演にファンも熱狂だ。

【画像】センターは日本人！ オーラがえげつない“極悪ヒール軍団”集合カット

日本時間30日に開催されるWWEプレミアムライブイベント「サバイバーシリーズ・ウォーゲームズ」の女子タッグ戦に向け、過去トップクラスのメンバーが揃った“極悪ヒール軍団”が結成。その中でも中心的役割を担う日本人女子スーパースターのアスカ（ASUKA）が26日に自身のSNSで公開した集合ショットは、“いかついオーラ”を放つ雰囲気抜群のものとなっていた。

写真ではセンターに鎮座するアスカと相棒のカイリ・セイン、そして「RAW」のシングル戦線で悪童っぷりを発揮している“ザ・マン”ことベッキー・リンチの3人を、ナイア・ジャックス、そしてナイアの新相棒となったラッシュ・レジェンドの“デカ女”タッグが両端から挟む並びに。ブラックコーデのナイアとラッシュに対し、カラフルな衣装のアスカとカイリ、毛皮のコートがド派手なベッキーとバランスも絶妙だ。

オーラ抜群の集合写真にファンも「本当の友達、本当の団結」「伝説的な一枚」「アスカがリーダーなのは間違いない」「アスカがベッキー、ナイアと組むなんて考えられなかったけど、今のところ上手くいってるみたいだね」「5人分の毒霧は準備できてる？」などとコメントしていた。

かつて敵同士でしのぎを削ったアスカやベッキー、ナイアらのドリームチームにユニバース（WWEファンの愛称）も興奮気味の様子。一方のベビーフェイス軍も日本人スーパースターのイヨ・スカイを中心にスター揃いとなっており、注目度はますます高まっている。

