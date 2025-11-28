自民党と衆議院会派「改革の会」の議員3人は、与党の自民党会派に加わるための正式な合意を行いました。衆議院での少数与党が解消されることになります。江口友起記者の中継です。

◇

ある自民党議員からは、「土俵際から少し押し戻した。政権としては、多少余裕がでるのでは」との声が上がっています。

自民党 鈴木幹事長（28日午後）

「歓迎をするということで、合意をしたところでございます。今まで以上に安定を持った政権運営ができると思っております」

自民党会派に入ることで正式に合意したのは、ことし9月に日本維新の会を離党し、「改革の会」に所属する斉木議員、守島議員、阿部議員の3人です。

これで与党は衆議院で過半数に達し、およそ1年ぶりに少数与党の状態が解消することになります。

──衆議院で過半数を回復したことで、何が変わるのでしょうか？

一番は、予算は衆議院の優越が規定されているため、予算成立が見通せるようになった点です。

ある自民党のベテラン議員は、「政権にとって一番大事なのは、国民生活がかかる予算を成立させることであり、何よりも安定につながる」と指摘します。

一方で、法案の成立には、衆参両院で過半数の賛成が必要なため、「参議院では依然、過半数を割る中、野党との向き合い方は大きく変わらないだろう」と指摘します。

また、衆議院で過半数になれば、野党が提出する内閣不信任案を否決できます。ある野党のベテラン議員は「“伝家の宝刀”の威力がなくなった」と指摘しています。

──今回、加入する議員は、維新からかつて除名されていますが、維新はどう捉えているのでしょうか？

維新からは、早速不満の声が上がっています。

ある維新の幹部は、「自民党からの根回しが不十分で、あまりに礼儀を欠いている。両党の関係に水をさすようなやり方だ」と不信感をあらわにしています。

また、自民党のベテラン議員も「連立離脱はなくても、今後、維新の要求がキツくなる可能性がある」との見方を示しています。

高市政権にとって「安定にむけた大きな前進」といえますが、参議院では少数与党に変わりなく、「不安定さをはらんだ政権運営」は続きます。