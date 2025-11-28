芸人のなべやかんが「ロクちゃん」の急死を報告した。

２８日に自身のインスタグラムを更新し、「１月２７日、２３時５分頃、秋田犬のロクが永眠しました」と伝えた。「夕方前に会った時は今日でサヨナラなんて１ミリも思わなかったのに」「急死って、、、」と驚きとショックに明け暮れた。

「今年はマイリーが亡くなりロクまで逝ってしまった。白組さんがいなくなり寂しい」と立て続けに愛犬が逝ったという。「今までロクを可愛がってくれた皆様、本当にありがとうございました。感謝いたします。あまりにも急でしたが、ロクは苦しまずに逝けたと思います。ロクが生きてないのがねー、本当に寂しくて辛い」と絶句した。

続く更新でも思い出ショットを投稿し「ロクちゃん、急死だったね」と題して「心臓と脾臓（ひぞう）を苦しめる悪魔はいたけどさ。人間だったら『あっちが痛い』『こっちが痛い』『苦しい』とかうるさいくらい言うのにね」と嘆く。「ロクは堂本剛くんに良い子良い子されたよねー。大きいのに臆病で甘えん坊。暖かかったなー、ロクちゃん」などとつづり、「＃秋田犬 ＃ａｋｉｔａｉｎｕ ＃ａｋｉｔａｄｏｇ ＃天国 ＃虹の橋 ＃ペットロス」とハッシュタグをつけた。