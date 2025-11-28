巨人のＯＢで、今夏まで自身の母校・東北高の野球部監督を務めていた佐藤洋さんが亡くなった。まだ６３歳。訃報に接したとき、真っ先に口をついて出てきたのは「なんで？ １週間前に会ったばかりなのに」という言葉だった。

今月２１日、東京ドームで催された長嶋茂雄さんの「お別れの会」には、選手ＯＢも多数、参列していた。３０有余年前、私が巨人のファーム担当を拝命し、日々、取材をしていた選手たちも姿を見せ、旧交を温めたのだが、その中に洋さんもいた。

当時の洋さんは、記者と取材対象者いう立場を超えて、４歳年下の私をたびたび叱咤激励し、鍛えてくれた。

忘れられないシーンがある。一時期、巨人担当を離れて内勤業務に就くことになったのだが、いつか巨人担当に復帰したい―という一念で、弊社が発行している「月刊ジャイアンツ」のファーム情報のコーナーだけは、休日を利用して取材することを条件に続けさせてもらった。

１年が過ぎ、２年が経ったころ、さすがに心が折れそうになってきた。そんなときだ。

「昔、須藤（豊）さんが２軍監督の頃、いつも試合前に『洋、準備はできているか？』って聞かれたんだ。『はい！ できています！』って大声で答えると、須藤さんは試合で使ってくれた。お前も今は『準備の時』だと思って、その時に備えるんだよ。キャップに『担当に戻りたいか？』って聞かれたときに『大丈夫です！』って言えるように」

ジャイアンツ球場のグラウンドに続く坂道で、そう言葉をかけてもらった。

再び巨人担当となった９６年。洋さんは巨人のユニホームを脱いでいた。まるで入れ替わりのようになったしまったのだが、気持ちを切らさずに頑張れたのは、洋さんの、あの激（げき）のおかげだと思っている。

１週間前の再会の際、「今度、一緒に須藤さんのところに行きましょうね」と約束をしたのに、まさか６日後に亡くなってしまうなんて…あまりに過酷な運命を呪いつつ、改めて洋さんとの思い出をかみしめている。

（元巨人担当・名取 広紀）