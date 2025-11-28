◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 第２日（２８日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

ツアー通算２０勝で５７歳の谷口徹（フリー）がホールアウト後、第一線を退くことを明かした。８位で出た第２ラウンドで１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７７と崩れ、通算イーブンパーの８２位で予選落ちし、今季を終えた。

昨年の賞金ランキングは１５４位で、今季は生涯獲得賞金ランク３位の資格で出場していた。今大会前のランキングは１３６位だった。１２月の最終予選会には「行きません」と断言。「引退というわけじゃないけど、自分で出る資格がなくなる。実力主義なので、推薦で出たいと思ったこともない」と涙ながらに明かした。

１５番のボギーで３アンダーとし、カットラインを意識しながら終盤を迎えた。１６番でダブルボギー、１７番でボギーと失速。「優勝争いよりはるかにきつかった。最後の方は力が出なくなった」と振り返った。「優勝マストという気持ちでやっていた。それが達成できなかった。一年一年ずっと、何年もそうやって思いながらやってきた」。最後まで気迫あふれるプレーを貫いた。

１８番グリーンでは５０人近い選手と関係者に迎えられた。若い選手に慕われ続けたベテランは、サングラスを外し号泣した。「２０回勝っているけど、つらい思いの方がはるかに何百倍も多い。最後に２１勝を目指した。達成できなかったけど、最後に一番、２０勝以上のすごくいい思い出ができた」と涙は止まらなかった。

谷口は２００２年、０７年と２度の賞金を獲得。２０１８年の日本プロ選手権をメジャー最年長の５０歳で制した。生涯獲得賞金はツアー歴代３位の１６億６８２８万１０８９円。