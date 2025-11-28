歌手の浜崎あゆみが２８日、自身のインスタグラムを更新。２９日に開催予定だった上海公演の中止を発表した。

この日、ストーリーズで「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢２００名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」と発表した浜崎。

「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません」と前置きした上で「ただただ、浜崎あゆみのステージの為に尽力して下さった約１００名にも及ぶ中国スタッフ、日本から共に海を渡って来た同じく１００名に及ぶスタッフ、ダンサー、バンドメンバーに本番を演らせてあげられなかったことが申し訳なく、そして何よりは、中国全土や日本はもとより、その他様々な国から集まってくれていた一万四千人のＴＡに直接会って謝罪する機会もないまま、このステージをただ解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません。申し訳ありません」とライブ関係者及び「ＴＡ」と呼ぶファンへの思いをつづった。

浜崎は今年、「ａｙｕｍｉ ｈａｍａｓａｋｉ ＡＳＩＡ ＴＯＵＲ ２０２５ Ａ Ｉ ａｍ ａｙｕ ―ｅｐ．２」と題し、日本公演だけでなく、香港、シンガポール、台北、杭州、北京でライブを開催。２９日は上海、来年１月１０日にはマカオでライブ開催の予定だった。

また、２７日にもストーリーズで２６日に香港の高層集合住宅で発生した火災での大規模な被害に配慮し、ステージ上での演出や衣装の変更を発表。黒のバックに白い文字の英文で「今年のアジアツアーは香港からスタートしました。香港の皆様が私とチーム全員をたくさんの愛で迎えて下さった事を今でもハッキリ覚えています。上海公演に関して、ＴＡの皆様にお願いがあります。赤い服装を出来る限り控えていただけますでしょうか。我々の赤い衣装やステージ上の炎のエフェクト等も中止させていただきます。香港の皆様に祈りを捧げます」と記していた。