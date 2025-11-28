大人に似合う「ベロアアイテム」→【しまむら】なら1,000円台で買えるって！

特徴的なツヤ感が魅力のベロア素材は、冬コーデをぐっと華やかにしてくれる頼れる存在。【しまむら】でも、そんな大人が似合う「ベロアアイテム」が1,000円台で登場しているようです。今回は、おしゃれなしまラーさんたちが購入したベロアのスカートやパンツなどをご紹介。デイリーにも特別な日にも使えそうな名品をぜひチェックして。

黒ベースならドット柄も大人顔に

【しまむら】「SAO＊ベロアミズタマSK」\1,639（税込）

インフルエンサーの@aiii__13kさんが「めちゃくちゃ可愛くて一目惚れ」と紹介するベロアスカート。ともすると幼く見えがちなドット柄も、黒ベース × ベロア素材のおかげでシックに着こなせます。動くたびにほんのりツヤが揺れて、冬の装いに上品なニュアンスをプラス。普段のコーデに一点投入するだけで、特別感を漂わせてくれそう。

ピタッとしないサイジングで気楽に楽しめる！

【しまむら】「TT＊ANNAベロアOP」\1,639（税込）

ふんわりとした落ち感がきれいなベロアワンピース。ボディラインを拾いすぎず、ベロア特有の上品なツヤを楽しめる絶妙なシルエットが大人に嬉しいポイント。インフルエンサー@__saxxyaxxさんは、中黒と中灰の2色を購入するほどお気に入りの様子。袖口のサムホール付きで、あたたかさも今っぽさも両立できそうです。

ほんのりフレアで美脚見えが狙えそう

【しまむら】「TT＊NATベロアパンツ」\1,089（税込）

光沢のあるベロア素材でリッチ見えが狙えるパンツも要チェック。ほんのりフレアシルエットが脚をきれいに見せてくれそう。深みのあるグレーが大人コーデに寄り添いながら、ほどよい華やかさをプラス。デニムジャケットやスウェットなど、カジュアルなアイテムを合わせても品よくまとまるのはベロア素材ならではの魅力です。

前後2WAY & ポケット付きでデイリー使いにぴったり

【しまむら】「2WAYベロアOP」\1,089（税込）

前後どちらでも着用できる2WAY仕様で、気分に合わせた着こなしが楽しめるベロアワンピ。Uネックのやわらかなラインが女性らしく、インナーとのレイヤードも映えるデザインです。両ポケット付きで利便性もしっかり確保。着回し力が高そうなので、一枚あればお出かけや旅行など幅広いシーンで重宝するはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@aiii__13k様

@__saxxyaxx様

@aka_wear__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K