愛知県瀬戸市出身で鉄道好きとして知られる藤井六冠が、「永世竜王」獲得の祝賀会のため兵庫県姫路市を訪れ、普段とは違う姿を披露しました。

午前9時、JR姫路駅で藤井六冠が普段と異なる「いで立ち」で登場し、竜王戦のタイトル防衛を記念した出発式で1日駅長を務めました。

“駅長”として様々な業務をこなしました。

「おはようございます。28日もJR西日本・姫路駅をご利用していただきありがとうございます。気をつけていってらっしゃいませ」（藤井六冠の構内アナウンス）

藤井六冠は竜王戦七番勝負で挑戦者の佐々木勇気八段に4連勝し、タイトルを防衛。竜王戦で5連覇となり、永世竜王の資格を獲得しました。

兵庫県姫路市では竜王戦第5局が行われる予定でしたが、藤井六冠がタイトルを防衛したため、代わりに祝賀会が行われました。

その前には国宝の姫路城を訪れ、名古屋城との比較を記者に質問され、次のように答えました。

「地元が愛知県で名古屋城に普段行くこともあるが、姫路城は近くで見るとかなり高いところに建っているんだなと感じた。美しさがすごく際立っている」（藤井六冠）

「3月のライオン」のロケ地を訪問

祝賀会では次のように述べました。

「自分自身としても、充実感のある戦いができたのではないかなと感じています。永世竜王の資格を得ることができて大変光栄だが、満足せずにより良い将棋、面白い将棋をこれからも追求していければ」（藤井六冠）

祝賀会を終えた28日、藤井六冠は姫路市内を観光。

ロープウェイで書写山へ行った後、将棋漫画を原作とした映画「3月のライオン」のロケ地を訪れました。

「特別に将棋盤も置いていただいて、映画の雰囲気を私自身も楽しむことができたかなと。姫路は将棋への関心が高い地域だなと実感しましたし、今度は対局で伺うことができればなと感じています」（藤井六冠）