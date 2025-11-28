【暴風警報】岩手県・盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市などに発表 28日17:26時点
気象台は、午後5時26分に、暴風警報を盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。
内陸では、29日明け方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■北上市
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■遠野市
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■一関市
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■二戸市
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■八幡平市
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■奥州市
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■滝沢市
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■雫石町
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■葛巻町
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■岩手町
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■紫波町
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■矢巾町
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■西和賀町
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■金ケ崎町
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■平泉町
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 15m/s
■軽米町
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■九戸村
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■一戸町
□暴風警報【発表】
29日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s