気象台は、午後5時26分に、暴風警報を盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】岩手県・盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市などに発表 28日17:26時点

内陸では、29日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■盛岡市

□暴風警報【発表】

29日明け方にかけて警戒

風向 西

最大風速 16m/s





■花巻市□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■北上市□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■遠野市□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 15m/s■一関市□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 15m/s■二戸市□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■八幡平市□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■奥州市□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 15m/s■滝沢市□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■雫石町□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■葛巻町□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■岩手町□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■紫波町□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■矢巾町□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■西和賀町□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■金ケ崎町□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 15m/s■平泉町□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 15m/s■軽米町□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■九戸村□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s■一戸町□暴風警報【発表】29日明け方にかけて警戒風向 西最大風速 16m/s