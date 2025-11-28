26日に行われたプロ野球の年間表彰式「NPBアワーズ」に今シーズンの球界を沸かせた選手たちが出席した。セ・リーグのベストナインには、リーグ優勝の阪神から7人が選出。虎党のTBS「THE TIME,」宇賀神メグアナウンサー（29）が、受賞者たちの喜びの声を聞いた。

【ベストナイン一覧】最多得票はセ・サトテル、パ・レイエス ルーキー・宗山が紅林に3票差で初

32盗塁で4年連続6度目の盗塁王・近本光司

5年連続5度目のベストナイン、4年連続6度目の盗塁王に輝いたのは近本光司（31）。宇賀神アナは番組にタイガースのユニホームを着用し“近本タオル”を持って出演したことも。

宇賀神メグ：私、タイガースファンでして、リーグ優勝の時に浮かれすぎて、番組内でユニホームを着て偉い人に怒られたことがあるんです。

近本光司：怒られたんですか（笑）

宇賀神：FAで移籍するという選択肢もあったと思うのですが、阪神に残ると決めたのはどうしてですか？

近本：甲子園の大歓声の中で野球をすることが、プロ野球選手としてすごく価値があることだと思うので、自分の中で他の選択肢はあまり考えていなかったです。ちょっとね、あの歓声が欲しくなる時がくるんですよ。

宇賀神：アドレナリンが。

近本：ゾクゾクするんですよ。今、考えても鳥肌が立つくらい。これは甲子園ならではなのかな。

宇賀神：タイガースファンを代表して言うのもおこがましいのですが、残っていただいてありがとうございます。



40本塁打＆102打点の2冠でMVP・佐藤輝明

セ・リーグMVPには、ホームランと打点の2冠に輝いた阪神タイガースの佐藤輝明（26）が選ばれた。

佐藤輝明：（阪神ファンにとって）いい年になりましたね。

宇賀神：ホントにリーグ優勝ありがとうございます！

佐藤：いいえ、こちらこそ応援ありがとうございます。（来季は）もっとチームを引っ張る活躍をして、球団初のリーグ連覇を目指して頑張りたいです。



就任1年目でのリーグ制覇・藤川球児監督

さらに宇賀神アナウンサーは、チームを2年ぶり7度目のリーグ優勝に導き、最優秀監督賞を受賞した藤川球児監督（45）にも話を伺った。

宇賀神：優勝して、胴上げの時はどんな気持ちでしたか？

藤川球児：胴上げの時はもう少し体を鍛えておけばよかったと思いました。自分は初めての胴上げでしたから、僕のお腹のあたりが重いから来年はもう少しまっすぐいきたい。

就任1年目でのリーグ制覇達成のウラには大胆な作戦があったという。

藤川：やっぱり1年目でしたから、追ってくるものがいなくなるまで走ろうと。野球界の先輩方から勝負どころは8月、9月に来ると聞いていたので、それよりも早い7月から勝負をかけようと、交流戦後から決めていた。

監督の狙い通り、阪神は7月に17勝5敗と大きく勝ち越しに成功し、7月30日には“優勝マジック39”が点灯。ペナントレースは独走状態だった。

今季、シーズン50試合連続無失点のプロ野球新記録を打ち立てた石井大智（28）は、コミッショナー特別表彰で特別賞を受賞。「監督の思い通りに、はまる場面がすごく多かった」と、石井は藤川監督のことを「策士」と語る。藤川監督は9月7日と早い時期にリーグ優勝を決めたことで選手たちをタイトル争いに専念させ、その結果、セ・リーグ14部門の内の7部門を阪神勢が獲得することになった。



そんな”名指揮官”、藤川監督には悩みがあるという。

藤川：来シーズンが始まる前にWBC（3月開幕）がある。阪神はタイトルホルダーがたくさんいるから、何人、井端（弘和）監督に選ばれるか心配で仕方がないです。すぐに電話しようかな。数に限りがございます。

宇賀神：しておかないとですね。

藤川：みんな大谷（翔平）選手とプレーしたいしさ。

宇賀神：森下（翔太）選手もおっしゃっていました。

藤川：あいつら、すぐ言うでしょ。憧れちゃいけないんだって。

来年3月に行われるWBC。今季タイトルを独占した阪神勢から何人が選ばれるのかにも注目だ。

【2025年阪神タイガースのタイトル受賞者】

【投手】

最多勝・最高勝率・最多奪三振 村上頌樹

最優秀防御率 才木浩人

【野手】

最多本塁打・最多打点 佐藤輝明

最多盗塁 近本光司

【ベストナイン セ・リーグ】

投手 村上頌樹

捕手 坂本誠志郎

一塁手 大山悠輔

二塁手 中野拓夢

三塁手 佐藤輝明

外野手 森下翔太

近本光司