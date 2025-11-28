タレントの村重杏奈さんが自身のインスタグラムを更新。最近のテレビ出演で着用した衣装の写真を添えて、11月を振り返りました。



【写真を見る】【 村重杏奈 】「芸能界の太陽！村重です！」11月の仕事を振り返って "後半戦は晩酌も” フォロワー反応「今月も照らしていただきました」



村重さんは「芸能界の太陽！村重です！（テレビ）のお衣装〜！」と綴り、テレビ番組で着用した衣装を着た写真を投稿。





そして自身の11月を振り返り、「今月も働きました！！前半戦は早起きが続いてピリッとしてましたが後半戦は午後出勤もちらほらあったのでありがたく晩酌させて頂きました！」と、後半は午後から仕事が始まる日もあり、夜、お酒を楽しんだこともあったことを明かしています。





一方で、「でも村重はやっぱり太陽ですから！早起きしてみんなを照らさないとね！とか思ってみたり！」と綴り、ハードなスケジュールも持ち前の明るさでポジティブに綴っています。





そして「やかましい事を言ってたらもう12月になりますよ！！ では！！」と、元気に締めくくっています。





この投稿を見た人たちからは「ほんと太陽ってイメージしかないです！」「昔からずっとわたしの太陽だよ~」「照らされて暖まるぅ〜」「今月も照らしていただきました」といった反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】