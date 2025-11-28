【ほっともっと】一枚肉をごはんにのせた「アンガスビーフステーキ重」期間限定で登場/ 12月3日から

持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」は、12月3日から冬の贅沢肉メニューとして「アンガスビーフステーキ重」を全国で販売する。

アンガスビーフステーキ1枚をごはんにのせたボリュームのある商品。「和風ステーキソース」と「スパイシーバーベキューソース」の2種類のソースがあり、注文時に選択できる。価格は税込990円。

また、アンガスビーフステーキを2枚のせた「Wアンガスビーフステーキ重(肉2倍)」や、ステーキを総菜と組み合わせた「スペシャル洋風バラエティ弁当」も同時に販売を開始する。

〈ラインアップ一覧(各税込)〉

◆「冬の贅沢 アンガスビーフステーキ重」990円

アンガスビーフステーキにはこだわりの一枚肉を使用し、ごはんの上にステーキをのせて仕上げた。やわらかでジューシーな肉を堪能できる商品としている。

ソースが選べるのがポイントで、「和風ステーキソース」と「スパイシーバーベキューソース」を用意。「和風ステーキソース」は、醤油をベースに赤ワインやおろし玉ねぎ、生姜を加えたあっさりとした味わいの定番品。「スパイシーバーベキューソース」は、ウスターソースにスパイスや野菜のうま味を合わせ、ほのかなスモーク感を効かせたピリ辛テイストに仕立てたとしている。

「冬の贅沢 アンガスビーフステーキ重」

◆「冬の贅沢 Wアンガスビーフステーキ重(肉2倍)」1,690円

「冬の贅沢 Wアンガスビーフステーキ重(肉2倍)」

◆「アンガスビーフ使用 スペシャル洋風バラエティ弁当」1,390円

「アンガスビーフ使用 スペシャル洋風バラエティ弁当」

【販売開始日】2025年12月3日(水)

【販売店舗】全国の「ほっともっと」2,426店舗(2025年10月末時点)