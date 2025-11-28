ロッテは、食べた人の心を包み、小さな幸せで心を癒やす「雪見だいふく」ブランドから「雪見だいふく ハートのいちご」を12月8日に発売する。

ピンク色のかわいらしい見た目で、この時期だけのハートの形。あまずっぱい味わいのいちごアイスともちもち食感のおもちがマッチした、ピンクハートの雪見だいふく。もしかすると、レアデザインにも出会えるかも・・・？レアデザインではメッセージが書ける欄があり、大切な誰かにメッセージが贈れる仕様になっている。期間限定の雪見だいふくをぜひ試してみてほしい考え。

商品特長は、あまずっぱい味わいのいちごアイスをおもちで包んだ、ハートの形の雪見だいふく（容器から取り出し、裏返したときにハートの形になっている）。おもちの部分もピンク色にした、見た目にもかわいらしい仕立てになっている。雪見だいふくは食べた人の心を包み、小さな幸せで心を癒やすだいふくアイスとなっている。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］12月8日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp