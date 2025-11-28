

左から：「LIGHTNING SELECT」「WAVE LIGHTNING ELITE」

ミズノは、より高く速く跳びまわるための機能性を追求した「WAVE LIGHTNING ELITE（ウエーブ ライトニング エリート）」「LIGHTNING SELECT（ライトニング セレクト）」を12月12日にミズノ直営店、ミズノ品取扱店で発売する。

「WAVE LIGHTNING」シリーズは、2004年に発売されたミズノバレーボールシューズの旗艦モデルで、“軽量”“クッション性”“フィッティング”の3点をコンセプトに、20年以上にわたり多くのバレーボール選手の足元を支えてきた。

今回は、設計を見直し、両モデルとも約5gの軽量化（27.0cm片方）に成功した。「WAVE LIGHTNING ELITE」は、「ミズノエナジーインソール」史上最高の反発性を備えた「MIZUNO ENERZY XPインソール」を採用し、前足部に軽量で高反発のミズノ独自素材「MIZUNO ENERZY nxt」を搭載することで、高い反発性とエナジーリターンを追求している。また、アッパー部の素材と構造を見直し、より足に吸い付くようなフィッティングを実現している。

「WAVE LIGHTNING ELITE」は、あらゆる設計を見直すことで前モデル（「WAVE LIGHTNING Z8」）から約5g軽量化に成功した。反発性、クッション性をアップデートしながら軽量化を実現することで、より選手が高く、速く跳びまわれるような設計にしている。アッパー部は、5層構造を採用している。上から2層目以降の補強用メッシュによって左右の動きに対する安定性を高め、4層目には薄くて丈夫、かつ通気性に優れたレノウーブンによって柔らかいフィット感とサポート性の両立を追求している。また、シュータンにEVAスポンジを追加することで、より包み込まれるような快適なフィッティングを実現している。アウトソールは、新素材の「XG ラバー＋」を採用することで、前モデルに比べてグリップ性が約17％向上している。これによって、素早い切り返しや、ジャンプ時のエネルギーロスを低減する。ミッドソール前足部には、柔らかさ・反発性・軽量性に優れた独自素材「MIZUNO ENERZY nxt」を搭載し、高い反発性とエナジーリターンを追求している。また、今回から中敷きに「MIZUNO ENERZY xp インソール」を採用することで、通常のEVAインソールと比べてクッション性が約14％、エナジーリターンが約54％向上（設計などにより、効果や感じ方が異なる。反発性は鉛直方向に圧縮したときの比較になる）している。

「LIGHTNING SELECT」は、あらゆる設計を見直すことで前モデル（「THUNDER BLADE Z」）から約5g軽量化に成功した。アッパー部は、3層構造を採用している。トップ層を1枚構造にすることでより柔らかいフィッティングを追求している。メッシュ領域を拡大し、さらなる軽量性、通気性を向上している。インソールは、従来のフラットインソールから立体感のあるカップインソールに変更している。縁部分が巻き上がることでさらなるフィッティングを追求している。

［小売価格］1万8700円（税込）

［発売日］12月12日（水）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com