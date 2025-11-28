【東京みやげ福袋】オンライン通販限定「東京みやげ福袋」9,000円/東京ばな奈、東京たまご、パンダバウムなど【HANAGATAYA】

土産･弁当専門店「HANAGATAYA」は、オンライン通販限定の「東京みやげ福袋」を販売する。価格は税込9,000円(送料無料)。販売開始は2025年12月5日(金)AM0時から。数量限定1,000点で、完売次第終了となる。オンライン通販のみでの販売となる。

今回は、人気の東京みやげに加え、「トーキョー･オリジナルス」のバターソルトビスケット&チョコレートビスケット、オリジナルブレンドドリップバッグコーヒーなどを含む全9商品をセットにした内容。ノベルティとして「HANAGATAYA 生切り餅」(50g×2個)も付属し、全10種のラインアップとなる。

〈福袋の内容〉

･東京ばな奈「見ぃつけたっ」 8個

･キャラメルウィッチ 8個入

･東京たまご ごまたまご 8個

･トロワアンプレス ショコラひよ子 6個

･エチオピアンカレーせんべい 4袋

･カタヌキヤ パンダバウム(プレーン)1個

･カタヌキヤ パンダバウム(おみくじ)1個

･トーキョー･オリジナルス バターソルトビスケット&チョコレートビスケット 5枚×2種

･トーキョー･オリジナルス オリジナルブレンド ドリップバッグコーヒー5袋

･HANAGATAYA 生切り餅(50g×2個)

「東京みやげ福袋」ラインアップ１

「東京みやげ福袋」ラインアップ２

〈販売概要〉

販売期間:2025年12月5日(金)AM0時〜(2026年1月までの期間限定)

発送:年内最終 12月31日(水)/年明け発送 2026年1月7日(水)以降

販売方法:オンライン通販限定

数量:1,000点限定/完売次第終了

〈販売サイト〉

東京みやげKIOSKモール HANAGATAYA（オンライン通販）

■楽天市場店

■JRE MALL店