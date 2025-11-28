【東京みやげ福袋】オンライン通販限定「東京みやげ福袋」9,000円/東京ばな奈、東京たまご、パンダバウムなど【HANAGATAYA】
土産･弁当専門店「HANAGATAYA」は、オンライン通販限定の「東京みやげ福袋」を販売する。価格は税込9,000円(送料無料)。販売開始は2025年12月5日(金)AM0時から。数量限定1,000点で、完売次第終了となる。オンライン通販のみでの販売となる。
今回は、人気の東京みやげに加え、「トーキョー･オリジナルス」のバターソルトビスケット&チョコレートビスケット、オリジナルブレンドドリップバッグコーヒーなどを含む全9商品をセットにした内容。ノベルティとして「HANAGATAYA 生切り餅」(50g×2個)も付属し、全10種のラインアップとなる。
･東京ばな奈「見ぃつけたっ」 8個
･キャラメルウィッチ 8個入
･東京たまご ごまたまご 8個
･トロワアンプレス ショコラひよ子 6個
･エチオピアンカレーせんべい 4袋
･カタヌキヤ パンダバウム(プレーン)1個
･カタヌキヤ パンダバウム(おみくじ)1個
･トーキョー･オリジナルス バターソルトビスケット&チョコレートビスケット 5枚×2種
･トーキョー･オリジナルス オリジナルブレンド ドリップバッグコーヒー5袋
･HANAGATAYA 生切り餅(50g×2個)
「東京みやげ福袋」ラインアップ１
「東京みやげ福袋」ラインアップ２〈販売概要〉
販売期間:2025年12月5日(金)AM0時〜(2026年1月までの期間限定)
発送:年内最終 12月31日(水)/年明け発送 2026年1月7日(水)以降
販売方法:オンライン通販限定
数量:1,000点限定/完売次第終了〈販売サイト〉
東京みやげKIOSKモール HANAGATAYA（オンライン通販）
■JRE MALL店