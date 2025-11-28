今井達也が“打倒ドジャース”の急先鋒に？ メジャー幹部が答えた「ネクスト由伸」の理想的な移籍先

今オフの移籍市場で人気銘柄となりつつある今井(C)Getty Images

現地時間11月26日、米スポーツ専門局『ESPN』は、今オフのMLBにおける移籍市場の様相について、16球団の幹部に実施した独自アンケートの結果を公開。FAで注目される選手の移籍先がクローズアップされた中で、西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している今井達也に関しては、「ジャイアンツ入団」が最多となる5票を集めた。

【動画】今井は9回も圧巻の3者連続三振締め！球団新の17奪三振を記録した

「ジャイアンツは過去にも日本人投手の獲得を目指してきた。イマイと（エースの）ローガン・ウェブのペアはとてもいい組み合わせになる」

ある球団の幹部はそう回答したという。

今シーズン序盤は好調なスタートを切ったジャイアンツだが、次第に失速。結局、81勝81敗となり、ナ・リーグ西地区3位でフィニッシュ。地区優勝を飾ったドジャースとは12ゲーム差も水を空けられ、プレーオフ進出も逃した。

先発ローテーションは、今季15勝のウェブに続き、ブルージェイズ時代の2021年にアのサイ・ヤング賞に輝いた左腕ロビー・レイ（今季11勝）がいる。ただ、計算できるのはこの2枚だけ。3番手のランデン・ループは今季22先発で7勝7敗、防御率3.80。4番手以下はメジャーではまだ実績のない若手が並ぶ。現役最多266勝右腕の42歳ジャスティン・バーランダーはFAとなり、去就は不透明だ。

2010年代には、10、12、14年と隔年ごとに3度のワールドシリーズ制覇を成し遂げた名門だが、近年は因縁深いライバル球団であるドジャースに大きく後れを取っている。巻き返しに向けては投手陣のテコ入れが急務。「ネクスト由伸」と期待される今井獲得へ本腰を入れる土壌は整っている。