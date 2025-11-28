ビンテージ収集にいそしむ古着モンスターに一日中釣りに夢中になる釣りバカモンスター・・・。趣味に時間とお金をかけて妻のひんしゅくを買い続けている「趣味モンスター夫」が2025年11月28日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）でとりあげられた。

離婚の大きな原因に「夫の趣味」がある

紹介されたのはレギュラーメンバーでお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さん。井戸田さんはバイクと車が趣味で、現在ガレージハウスにバイク4台と車2台を置いている。コメンテーターの元婦人公論編集長の三木哲男さんは「サラリーマンの場合だと、土日に妻は洗濯とか掃除とか家事をしている。一方で夫は遊びほうけているので妻の恨みをかいやすい。離婚の原因のナンバー1は性格の不一致でその中に『趣味』が必ず入っている」と話した。

井戸田さんの半端ではないお金のかけ方にスタジオ内からもやっかみと批判の声が。MCの設楽統さんは「一般の人からしたらこれは多いぞと思うが、井戸田さんの収入面からしたら全然大丈夫なんでしょ」と話す。趣味に使うお金の目安が世帯年収の5％ほどという総務省の調査結果を掲げながら、三木さんは「世帯年収の5％というのはサラリーマンがマンションを買う時のローンの目安で、結構大きいです」と解説した。

「一期一会だからその機会を逃したくなかった」

井戸田さんは「ビンテージバイクになるとマジ出会いなんで。一期一会だからその機会を逃したらそのエンジンは手に入らなくなる」と収集家としてのプライドをぶちまけた。番組には「井戸田さんの気持ち。痛いほどわかる」「井戸田さん、私は許せないよ」「ああ、今日は肩身の狭い話題」など賛否両論の反応が寄せられた。

設楽さんは「奥さんからしたらあまり興味のないものは、旦那さんの趣味として多少は許しても、この数は（我慢できない）というところのせめぎあいになる」と話した。ゲストの千秋さんも「奥さんからすれば要らないものが増えていけば（経済的な面で）どんどん心配になると思う」と妻側の気持ちを代弁した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）